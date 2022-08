Sept ans après sa mort, Dick Martin continue de bénir Hall Food Pantry – Shaw Local

Dick Snyder continue de donner au Hall Township Food Pantry, même sept ans après sa mort.

Son jeune frère, Terry, considérait Dick comme son “héros” et envisageait des moyens d’honorer “une vie bien vécue”. Comme Dick était un golfeur passionné, qui a travaillé au Spring Creek Golf Course pendant plus de 30 ans, une sortie de golf en sa mémoire semblait appropriée.

Plus de 100 golfeurs et d’autres familles et amis se sont à nouveau réunis à Spring Creek le samedi 23 juillet pour le rassemblement annuel Dick Snyder Hero Golf Gathering. La journée a été pleine de défis de golf, de vieux amis, de rires, de délicieux dîners et de merveilleux souvenirs.

La famille de Dick et sa famille Spring Creek ont ​​veillé à ce qu’on se souvienne de lui de cette manière spéciale.

Tous les profits de la sortie de golf ont été versés à Hall Township Food Pantry. Cette année, un total de 3 925 $ a été remis au garde-manger en mémoire de Dick Snyder. Au fil des ans, un total de 23 692 $ a été amassé grâce aux efforts combinés des familles Snyder et Potthoff.

L’une des tâches autoproclamées de Dick au garde-manger était celle de gardien. Il était très particulier et commentait souvent les lacunes du garde-manger, en particulier dans son domaine – l’entrepôt. Au fil des ans, le garde-manger a acheté une grande variété d’articles, conçus pour rendre les conditions de travail plus sûres pour les bénévoles et les invités. Le produit de la sortie de golf de Dick Snyder sera dirigé vers l’agrandissement d’un entrepôt.

“La grande présence de Dick a eu un effet apaisant et accueillant sur nos clients”, a déclaré le directeur Jan Martin. “Il nous manque, non seulement pour tout ce qu’il a fait – mais pour qui il était – un homme gentil et géant qui aimait la vie et était heureux de partager ses capacités données par Dieu.”