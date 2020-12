On a beaucoup parlé des dangers de la pollution de l’air au fil des ans, mais dans un jugement historique, un tribunal britannique l’a jugé comme la cause du décès d’une fillette de 9 ans en 2013. La mort d’Ella Adoo-Kissi-Debrah était causée par une insuffisance respiratoire aiguë, un asthme sévère et une exposition à la pollution atmosphérique, selon la décision.

Le rapport du coroner a ajouté qu’Ella était exposée à des niveaux de pollution par le dioxyde d’azote et les particules (PM) qui sont considérés comme plus que la normale selon les directives de l’Organisation mondiale de la santé, un rapport dans The Guardian m’a dit. Le rapport a également ajouté que le fait de ne pas abaisser les niveaux de ces agents polluants a peut-être causé sa mort. En fait, le manque d’informations transmises à la mère de l’enfant a également été répertorié comme une cause probable.

Le rapport indique que la zone où Ella vivait dans le sud de Londres était sujette à une grave pollution et avait des quantités excessives d’émissions de dioxyde d’azote aux niveaux européen et national. Le rapport mentionnait comment la pollution de l’air avait induit et exagéré l’état d’asthme d’Ella, contribuant à sa mort.

Le rapport a tenu compte de l’état de santé grave d’Ella et de la détérioration au fil des années, au cours desquelles l’enfant a dû se rendre à 27 visites à l’hôpital et a eu plusieurs crises d’épilepsie en raison de son état. Sa mère, Rosamund Kissi-Debrah, une ancienne enseignante a tout laissé pour poursuivre le cas de sa fille et voulait qu’un deuxième coroner se penche sur sa mort. Ses 7 années de ténacité ont finalement porté ses fruits lorsque le coroner du sud de Londres a jugé que sa mort était en effet aggravée par la pollution de l’air.

Prenant la lutte à des niveaux plus élevés, les avocats de Rosamound avaient fait valoir que la pollution de l’air était un grave danger pour la santé et mettait en danger la santé publique. Ils ont exigé que la pollution soit examinée et finalement enregistrée comme cause de décès afin de garantir que le public ne subisse pas le même sort qu’Ella.

Une décision d’enquête un an après la mort d’Ella avait déclaré qu’elle était décédée en raison d’une insuffisance respiratoire aiguë. La famille a mené une campagne toutes ces années et cela a abouti à une victoire l’année dernière en novembre lorsque la Haute Cour a annoncé la réouverture de l’enquête. Mais à la suite des conclusions du deuxième coroner, la décision de 2014 a été annulée et la pollution de l’air a été ajoutée comme cause de sa mort.

Le coroner a déclaré que les risques pour la santé posés par la pollution de l’air étaient de notoriété publique depuis des années et qu’ils constituaient de plus en plus une cause de risque aggravé pour la santé des enfants souffrant de problèmes respiratoires.

Sadiq Khan, le maire de Londres, a fait une déclaration après la décision du coroner. «La pollution atmosphérique toxique est une crise de santé publique, en particulier pour nos enfants, et l’enquête a souligné une fois de plus l’importance d’aller de l’avant avec des politiques audacieuses telles que l’expansion de la zone à très faibles émissions dans le centre de Londres. Les ministres et l’ancien maire ont agi trop lentement dans le passé, mais ils doivent maintenant tirer les leçons de la décision du coroner et faire beaucoup plus pour lutter contre le fléau mortel de la pollution atmosphérique à Londres et dans tout le pays. «