Sepsis : le tueur silencieux qui peut toucher tout le monde

Une résidente de la région de Shaunavon partage son expérience.

SHAUNAVON — La septicémie est un problème de santé qui transcende les frontières, le statut social, l’origine ethnique et les croyances. C’est une maladie de l’égalité des chances qui peut frapper n’importe qui, à tout moment.

Au Canada, on estime qu’un décès sur 18 est dû à une septicémie, ce qui en fait la 12e cause de décès au pays. Plus remarquable encore, elle est considérée comme la première cause de décès évitable dans le pays.

Malgré ce chiffre alarmant – et les problèmes de santé à long terme qu’il peut créer pour les personnes touchées par la maladie – le problème demeure une entité relativement méconnue parmi de nombreux Canadiens.

Cependant, la fréquence de la maladie est devenue évidente l’année dernière lorsqu’un rassemblement public a été organisé à Shaunavon pour discuter de la question.

Plusieurs citoyens locaux ont partagé leurs expériences personnelles avec la maladie, son potentiel effrayant et son impact dévastateur.

L’organisatrice du rassemblement était Kathy Towle, une résidente de Shaunavon et elle-même survivante d’une septicémie qui a contracté la maladie après une opération. C’est une infirmière, effectuant une visite à domicile pour remplacer les pansements et retirer les agrafes, qui a exhorté Towle à se rendre à l’hôpital et à faire vérifier l’infection.

« C’était une chance : si l’infirmière n’était pas venue et ne m’avait pas dit d’aller à l’hôpital, je serais probablement mort », a expliqué Towle. Mon seul instinct était le repos. J’étais fatigué et je ne me sentais pas bien et je pensais que je pourrais simplement dormir. »

La septicémie est une urgence médicale potentiellement mortelle qui survient lorsque le corps réagit à une infection. Cette infection peut endommager les organes vitaux et, si elle n’est pas traitée, peut entraîner la mort. Comme les accidents vasculaires cérébraux ou les crises cardiaques, le sepsis nécessite un diagnostic et un traitement rapides.

Il a été rapporté que le risque de mourir d’une septicémie augmente jusqu’à 8 % pour chaque heure de traitement retardé. En moyenne, environ 30 % des patients diagnostiqués avec un sepsis sévère ne survivent pas.

Nous avons tous connu quelqu’un qui a souffert de sepsis, qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou d’une personnalité publique. Des célébrités comme Jim Henson, le pape Jean-Paul II et Christopher Reeve ont tous succombé à cette maladie.

Selon la Fondation canadienne du sepsis, la maladie commence toujours par une primo-infection. La détection ou le traitement retardé d’une infection comme la pneumonie, l’appendicite ou même la grippe peut provoquer une réponse immunitaire conduisant à une septicémie et à un choc septique. D’autres causes d’infection peuvent provenir de procédures invasives telles que des chirurgies ouvertes, l’insertion de cathéters et d’autres procédures au cours desquelles des bactéries peuvent être introduites directement dans la circulation sanguine.

Les symptômes du sepsis peuvent être quelque peu différents selon le type d’infection primaire dont souffre le patient, mais les signes universels comprennent de la fièvre et/ou des frissons, une fréquence cardiaque rapide et/ou une respiration rapide, une chute de la tension artérielle à des niveaux dangereux, une altération de l’état mental. (ex. confusion), diminution de la miction, sensation d’extrêmement mal (ex. douleur ou inconfort intense).

« La plupart des personnes qui contractent une septicémie pensent qu’elles attrapent la grippe », a proposé Towle. « Dans tous les cas dont j’ai entendu parler – que ce soit par l’intermédiaire d’organisations comme la Sepsis Alliance ou la Canadian Sepsis Foundation – je dirais que probablement 90 pour cent des gens pensaient qu’il s’agissait simplement de la grippe. Mais ensuite, vous tomber malade et être confus, et pour beaucoup de gens, il peut alors être trop tard. »

La Fondation canadienne du sepsis note également que l’introduction et l’utilisation continue de vaccins ont considérablement réduit les taux d’infections bactériennes et virales qui auraient pu conduire à la sepsie. Il est important que tout le monde, mais surtout les enfants, soit à jour en matière de vaccins. Le vaccin contre la grippe est un vaccin annuel destiné à combattre le virus de la grippe à mutation rapide. Il est recommandé à toutes les personnes de se faire vacciner contre la grippe, car la grippe peut évoluer vers une septicémie. Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon peut également aider à prévenir la propagation d’agents infectieux.

« Je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent la septicémie », a déclaré Towle. « Je pense que plus nous pouvons sensibiliser le nombre de personnes, mieux ce sera. Il s’agit d’une maladie potentiellement mortelle et si les gens connaissent les symptômes, ils sont plus susceptibles de demander de l’aide. Cela pourrait leur sauver la vie. »

À l’échelle mondiale, la septicémie touche environ 18 millions de personnes chaque année.

S’il est vrai que n’importe qui peut être frappé par la septicémie, il existe un groupe de personnes plus vulnérables à sa colère : les personnes âgées.

À mesure que les gens vieillissent, ils deviennent plus sensibles aux problèmes de santé, ce qui les rend plus susceptibles de contracter une septicémie. Les hommes et les personnes âgées courent un risque accru de contracter la maladie.

Pour en savoir plus sur la maladie, visitez les sites Web sepsiscanada.ca ou fondationcanadienneepsis.ca