Sepp Kuss remporte la Vuelta a Espana alors que Jumbo-Visma entre dans l’histoire

Barcelone (AFP) – Le coureur américain Sepp Kuss a remporté dimanche à Madrid sa première victoire sur un Grand Tour sur la Vuelta a Espana, qu’il a qualifiée de « changeante », alors que son équipe Jumbo-Visma a réalisé un triplé sans précédent.

L’équipe néerlandaise est devenue la première à remporter les trois Grands Tours en une seule année, après que Jonas Vingegaard ait remporté son deuxième Tour de France consécutif et que Primoz Roglic ait triomphé au Giro d’Italia.

Alors que les co-leaders de Jumbo-Visma, Vingegaard et Roglic, sont habitués à être les superstars, cette semaine, ils ont soutenu leur fidèle domestique Kuss vers son premier succès sur le Grand Tour sur des ordres d’équipe apparents.

Kuss, 29 ans, a franchi la ligne d’arrivée avec un large sourire, sa position de leader du classement général n’étant pas menacée lors de la procession de plat de 101,5 kilomètres de la 21e étape vers Madrid.

« C’est incroyable, je pense qu’aujourd’hui c’est l’étape que j’ai le plus souffert de toute la course, maintenant je suis juste content que ce soit fini », a déclaré Kuss.

« Je serai toujours moi – cela changera ma vie, c’est sûr, mais je pense que je reviendrai sur cette expérience avec beaucoup de bons souvenirs. »

Il a poursuivi : « Nous sommes encore en train de comprendre et cela va prendre un certain temps.

« (Ce soir, nous aurons) une grande fête, la famille et les amis sont là et ça va être vraiment spécial. »

Le Danois Vingegaard a terminé deuxième, 17 secondes derrière Kuss, qui a terminé l’épuisante course de 21 étapes en 76 heures, 48 ​​minutes et 21 secondes.

Roglic est arrivé troisième, un peu plus d’une minute derrière Kuss, l’Espagnol Juan Ayuso de l’UAE Team Emirates battant ses compatriotes Mikel Landa et Enric Mas à la quatrième place.

« Cette année, je suis venu avec de plus grandes ambitions mais cela n’a pas été possible face à une équipe très forte », a déclaré Ayuso, 21 ans, qui a terminé troisième lors de la précédente édition de la Vuelta.

Ayuso a également remporté le maillot blanc du meilleur jeune, tandis que l’Australien Kaden Groves a terminé avec le maillot vert pour le plus grand nombre de points, remportant également la dernière étape après un sprint massif remarquable.

Groves a remporté le sprint intermédiaire pour renforcer son emprise sur la victoire aux points, restant avec Remco Evenepoel, Rui Costa, Nico Denz, Filippo Ganna et Lennard Kamna pendant la pause de la journée.

Le peloton de poursuite les a ramenés à 12 secondes à six kilomètres de l’arrivée dans une finale dramatique à la fois pour l’étape et pour le Grand Tour dans son ensemble.

Groves a devancé Evenepoel, qui avait bougé tôt, pour franchir la ligne en premier, poursuivi par Ganna, deuxième, et Denz, troisième.

« Gros avantage »

« Nous nous sommes tous regardés et cela signifiait que le peloton pouvait se rassembler mais je savais que dans le sprint je pourrais trouver un petit plus et Remco en tête à 500 mètres est un gros avantage pour moi », a déclaré Groves.

Le sprint passionnant à travers les rues de Madrid a mis fin à la course qui a débuté à Barcelone le 26 août, parcourant 3 153,8 kilomètres jusqu’à la finale dans la capitale espagnole.

Les premières étapes ont été semées d’embûches, notamment du temps orageux, des plaintes de coureurs concernant l’obscurité et une tentative de sabotage de la part des manifestants pour l’indépendance de la Catalogne.

Les complications se sont rapidement estompées et l’attention s’est tournée vers la course elle-même, Kuss prenant le maillot rouge de la huitième étape et le conservant jusqu’à la fin.

La défense du champion en titre Evenepoel s’est effondrée dans les Pyrénées mais le Belge a rebondi fortement pour remporter le maillot de roi de la montagne de meilleur grimpeur.

Kuss a fait partie de l’équipe gagnante de sept victoires sur le Grand Tour, dont le triplé de Roglic sur la Vuelta entre 2019-2021, et est devenu seulement le deuxième coureur à avoir participé aux trois Grands Tours en une saison et à en remporter un, derrière Gastone Nencini en 1957.

Il n’est que le quatrième coureur américain à remporter un Grand Tour, après Chris Horner sur La Vuelta en 2013, Greg LeMond, vainqueur de trois Tour de France entre 1986 et 1990, et Andrew Hampsten, champion du Giro en 1988.

Lance Armstrong, sept fois vainqueur du Tour de France entre 1999 et 2005, et Floyd Landis, sacré en 2006 sur la même course, se sont vu retirer leurs victoires par l’Union cycliste internationale après avoir été reconnus coupables de dopage.

Les organisateurs de la course ont annoncé plus tôt dimanche que le départ de la Vuelta 2024 aurait lieu le 17 août à Lisbonne, la capitale portugaise, qui était également la première ville en dehors de l’Espagne à accueillir une première étape.

(AFP)