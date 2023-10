Sepp Blatter qualifie d’absurde la Coupe du monde multicontinentale 2030

L’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a tenu des propos enflammés sur l’idée d’organiser la Coupe du monde 2030 dans six pays différents. S’adressant au journal suisse SonntagsBlick Le dirigeant de la FIFA, en disgrâce, a déclaré qu’il était absurde que les dirigeants actuels de la FIFA divisent la compétition.

Il attribue sa frustration au fait qu’une Coupe du monde à proximité a une identité. Diviser un tournoi sur trois continents, six pays et cinq fuseaux horaires enlève toute véritable identité.

« Il est absurde de détruire le tournoi de cette manière », a déclaré Blatter. « La phase finale de la Coupe du monde doit être un événement compact. » Lors des cinq Coupes du monde, Blatter était président de la FIFA, il n’y a eu qu’une seule édition avec des hôtes communs. Il s’agissait de la Coupe du monde de 2002 en Corée du Sud et au Japon, deux nations géographiquement petites et proches l’une de l’autre. Les Coupes du monde 2026 et 2030 seront les compétitions les plus vastes de l’histoire du tournoi.

La FIFA a assuré aux fans de football que la Coupe du monde 2030 se déroulerait principalement au Portugal, en Espagne et au Maroc. Cependant, les trois premiers matches en Argentine, en Uruguay et au Paraguay commémorent le 100e anniversaire de la première Coupe du Monde. Blatter soutient que la Coupe du monde 2030 devrait se dérouler entièrement en Amérique du Sud, et non sur trois continents.

« Pour des raisons historiques, la Coupe du monde 2030 aurait dû se dérouler exclusivement en Amérique du Sud », a-t-il déclaré.

Blatter et d’autres dénoncent les projets de la Coupe du monde 2030

Sepp Blatter n’est pas le seul à critiquer la manière dont la FIFA a divisé la Coupe du monde 2030. Par exemple, le manager du RB Leipzig, Marco Rose, affirme que la FIFA fait fausse route en séparant les hôtes des tournois majeurs.

« Il semble que nous ne soyons pas encore au bout de cette spirale », a déclaré Rose. « Je pense que c’est dommage, peut-être même stupide. »

Le tournoi permet à six équipes d’héberger des matchs. Cependant, cela crée une situation pour les fans et les joueurs qui doivent traverser l’océan Atlantique sous des climats différents.

PHOTO : IMAGO / Pond5 Images