Sepp Blatter et Michel Platini acquittés lors du procès de la FIFA

Bellinzone (Suisse) (AFP) – Sepp Blatter et Michel Platini, autrefois chefs du football mondial et européen, ont été acquittés vendredi pour un paiement frauduleux présumé qui a secoué le sport et torpillé leur passage au sommet.

Le Tribunal pénal fédéral de la ville de Bellinzone, dans le sud du pays, a rejeté la demande du parquet d’un an et huit mois de prison avec sursis, à la suite d’une enquête gigantesque qui a débuté en 2015 et a duré six ans.

L’ancien président de la FIFA Blatter, 86 ans, et Platini, 67 ans, ont été jugés pour un paiement de deux millions de francs suisses (2,05 millions de dollars) en 2011 à Platini, qui était alors en charge de l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

L’ancien grand du football français “a soumis à la FIFA en 2011 une facture prétendument fictive pour une dette (présumée) encore existante pour son activité de conseiller de la FIFA dans les années 1998 à 2002”, selon le tribunal.

Blatter a insisté devant le tribunal sur le fait que les deux hommes avaient conclu un “gentlemen’s agreement” oral, une partie de la rémunération de Platini devant être versée à une date ultérieure lorsque les finances fragiles de la FIFA le permettraient.

Tous deux ont été accusés d’escroquerie et de faux en écriture. Blatter a été accusé de détournement et de mauvaise gestion criminelle, tandis que Platini a été accusé d’avoir participé à ces infractions.

Blatter et Platini ont maintenu leur innocence tout au long de leur procès, qui s’est déroulé du 8 au 22 juin.

L’acte d’accusation a été déposé par le Ministère public de la Confédération.

La FIFA et l’UEFA ont leur siège en Suisse, respectivement à Zurich et à Nyon.

– Drame de pouvoir –

Platini et Blatter ont été bannis du sport au moment même où le premier semblait idéalement placé pour succéder à Blatter à la tête de l’instance dirigeante du football mondial.

Les deux alliés sont devenus des rivaux alors que Platini devenait impatient de prendre le relais, tandis que le mandat de Blatter a été rapidement interrompu par un scandale de corruption distinct de la FIFA en 2015 sur lequel a enquêté le Federal Bureau of Investigation des États-Unis.

Joseph “Sepp” Blatter a rejoint la FIFA en 1975, en est devenu le secrétaire général en 1981 et le président de l’instance dirigeante du football mondial en 1998.

Il a été contraint de se retirer en 2015 et a été banni par la FIFA pendant huit ans, puis réduit à six ans, pour manquements à l’éthique pour avoir autorisé le paiement à Platini, prétendument effectué dans son propre intérêt plutôt que dans celui de la FIFA.

Platini est considéré comme l’un des plus grands joueurs du football mondial. Il a remporté le Ballon d’Or, considéré comme le prix individuel le plus prestigieux, à trois reprises – en 1983, 1984 et 1985.

Platini a été président de l’UEFA de janvier 2007 à décembre 2015.

Il a fait appel de sa suspension initiale de huit ans devant le Tribunal arbitral du sport, qui l’a ramenée à quatre ans.