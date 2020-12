– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Sephora est connue pour beaucoup de choses. De grandes marques? Indubitablement. Un programme de récompenses qui tue? Absolument. Mais des événements de vente fabuleux? Pas tellement. Franchement, ils sont rares et, lorsqu’ils se présentent, ils doivent souvent adhérer au programme Beauty Insider du magasin, les meilleures remises étant accordées aux membres les plus élevés du magasin. En ce moment, cependant, il y a une énorme vente dans le magasin dont tout le monde peut profiter, ce qui en fait l’une des meilleures que nous ayons vues toute l’année.

À travers Vendredi 1er janvier, les acheteurs peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 20% sur leur achat soldé déjà réduit avec le code promo MAJORSALE à la caisse. Cela signifie d’énormes économies sur des tonnes de friandises de marques de beauté de premier ordre, notamment Fenty Beauty, Clinique, Tarte, Living Proof, Lancôme, Peter Thomas Roth … faut-il continuer?

L’un des meilleurs choix qui se vend rapidement est l’ensemble de mini-bombes brillantes Fenty Beauty Glossy Posse. Régulièrement 36 $ et en solde pour 25,50 $, vous pouvez choisir cette collection de quatre pièces pour seulement 20,40 $ avec le MAJORSALE code. Comprenant des gloss à succès dans Cake Shake, Baby Brut, Taffy Tea $ e et Ruby Milk qui sont conçus pour avoir fière allure sur toutes les carnations, cet ensemble séduit les acheteurs par sa formule non collante et son éclat «juteux».

Le maquillage de créateurs, comme ce coffret cadeau Lancôme Favorites, régulièrement 139 $ et en vente pour 96 $, baisse également – celui-ci tombe à 76,80 $ avec le code pour un rabais énorme de 45%. Avec le soutien de plus de 2500 acheteurs Sephora, cette collection de cinq pièces est un investissement solide qui convient à tous les types de peau. Vous obtiendrez un sérum anti-âge pour le visage Advanced Génefique de 1 once, une crème pour les yeux Advanced Génefique de 0,5 once, un tonique Tonique Confort 6,7 onces, un gros mascara Monsier et un démaquillant double action Bi-Facil de 4,2 onces .

Bien que ces articles ne soient pas expédiés à temps pour le grand jour, si vous souhaitez les offrir avant Noël, vous pouvez en réserver plusieurs en ligne pour un ramassage en magasin le jour même.

Continuez à lire pour découvrir tous les autres achats de vente les mieux notés que vous pouvez trouver sur le site maintenant.

Les meilleurs articles en solde Sephora à acheter maintenant

Maquillage

Soin de la peau

