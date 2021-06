Séparée de ses filles aux États-Unis, des parents honduriens utilisent un smartphone

La journée de Maria commence à 7 heures du matin, quand elle réveille ses filles pour l’école primaire, et ne se termine que tard dans la nuit, quand la cuisine est propre. Comme beaucoup de mamans, Maria a trouvé la parentalité encore plus difficile depuis que la pandémie de COVID-19 a poussé les cours en ligne. Mais contrairement à la plupart des autres mères, Maria élève Michelle, 11 ans, et Nicole, 6 ans, à des milliers de kilomètres de là. Elle est au Honduras et ils sont en Californie. Les responsables américains des frontières sous l’ancien président Donald Trump ont séparé Maria de ses filles après avoir traversé la frontière américano-mexicaine en 2017 pour demander l’asile. Les filles ont été envoyées dans un refuge puis confiées à la garde de leur frère aîné adulte, tandis que Maria a été déportée au Honduras.

Les filles faisaient partie des milliers d’enfants séparés de leurs parents à la frontière sud-ouest des États-Unis en vertu d’une politique de l’ère Trump qui inculpait les parents d’infractions pénales en matière d’immigration, tandis que les enfants étaient étiquetés « non accompagnés » et placés dans des refuges. De nombreux enfants ont été remis à des parrains, principalement membres de la famille et des centaines de parents ont été déportés sans leurs enfants.

À l’époque, Nicole allaitait encore et Michelle avait 8 ans. Maintenant, Nicole est devenue une élève de deuxième année rebelle et les règles de Michelle sont arrivées.

Quelques semaines après son entrée en fonction, le président Joe Biden a créé un groupe de travail pour réunir les enfants et leurs parents ou tuteurs séparés en vertu de la politique de Trump, qualifiant de telles séparations de « tragédie humaine ».

Depuis lors, 37 enfants ont été réunis avec leurs parents par le groupe de travail, selon le Department of Homeland Security (DHS). Quelque 2 100 enfants pourraient encore être séparés, bien que bon nombre de ces familles se soient réunies par elles-mêmes, a indiqué le département.

Maria attend toujours de rejoindre ses filles. Ses avocats n’ont pas encore officiellement demandé sa réunification car elle doit rassembler davantage de documents personnels requis par les gouvernements américain et hondurien avant de pouvoir partir pour les États-Unis.

L’affaire met en évidence les défis auxquels l’administration Biden est confrontée alors qu’elle s’efforce de retrouver les parents séparés. L’effort de réunification a été entravé par la nécessité d’obtenir des documents de voyage auprès de gouvernements étrangers et de traiter les documents d’immigration américains, a déclaré un porte-parole du DHS.

Certains groupes de défense ont poussé l’administration Biden à accélérer les regroupements familiaux. Les responsables américains rétorquent qu’ils mettent un système en place et prévoient d’accélérer plus tard.

Conchita Cruz, codirectrice exécutive du projet à but non lucratif Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), a déclaré que le groupe de travail avait répondu aux préoccupations des défenseurs et elle espère que de nombreux problèmes causant des retards seront résolus.

«Nous ne voulons pas d’un processus qui oblige un parent séparé à recruter un avocat spécialisé en immigration qui soit un expert dans ce programme. Ce n’est pas réaliste de récupérer un millier de personnes », a-t-elle déclaré.

Michelle et Nicole vivent maintenant avec leur frère aîné, Maynor, 33 ans, qui travaille 12 heures par jour à vendre des oranges pour subvenir aux besoins des filles et de ses deux enfants.

La parentalité en hélicoptère pilotée par smartphone de Maria la maintient impliquée dans tous les aspects de la vie des filles : qu’il s’agisse de porter une queue de cheval ou un chignon un jour donné, à la façon de naviguer dans l’adolescence.

« Je leur envoie toujours des messages », a déclaré Maria depuis sa maison, où elle travaille comme couturière et récolte des bananes dans les montagnes voisines.

Elle a demandé à n’utiliser que son prénom étant donné les menaces de gangs auxquelles sa famille a été confrontée au Honduras.

Elle a balayé les horaires des cours des filles et la routine matinale qu’elle orchestre via WhatsApp : « Lavez-vous le visage », « Brossez-vous les dents », « Sautez sous la douche », « Peignez-vous les cheveux », « Utilisez des tranches de citron si vous avez à court de déodorant. »

Et la règle la plus importante de toutes : « N’éteins pas ton téléphone sur moi !

LA RECHERCHE

Maria et ses deux filles ont fui le Honduras en 2017 après que des membres de gangs aient menacé Michelle, a déclaré Maria. Ils ont traversé la frontière américaine près de San Luis, en Arizona, en décembre et se sont rendus à des responsables américains à un moment où l’administration Trump déployait ce qui allait devenir l’une de ses politiques les plus controversées – une répression des passages non autorisés qui a conduit à des milliers de séparations familiales de migrants.

Après quelques jours de détention, un agent des frontières a emmené les filles, tandis que Maria était emmenée en bus dans un centre de détention pour adultes. Au cours de ses trois mois de détention, Maria dit qu’un avocat lui a dit que sa seule option était l’expulsion : soit avec ses enfants, soit seule.

« Ils ne m’ont pas vraiment laissé le choix », a-t-elle déclaré.

Le groupe de travail Biden a identifié environ 3 900 enfants séparés de leurs parents ou tuteurs à la frontière de juillet 2017 à la fin de l’administration Trump, selon un rapport du groupe de travail https://www.reuters.com/world/americas/us- efforts-reunify-families-separated-border-moving-slowly-2021-06-08 publié plus tôt ce mois-ci.

Sur les 3 900 enfants, environ 1 800 ont déjà été réunis avec leur famille, selon le DHS. Presque toutes ces réunifications ont eu lieu avant que Biden ne crée le groupe de travail, principalement après qu’un tribunal les a ordonnées dans le cadre d’un litige mené par l’American Civil Liberties Union (ACLU). Beaucoup concernaient des parents qui n’avaient pas encore été expulsés et étaient toujours détenus dans des centres de détention pour migrants.

Lee Gelernt, l’avocat principal de l’ACLU dans le procès visant à réunir les familles, a salué les progrès du groupe de travail ces dernières semaines et a déclaré que toutes les parties souhaitaient procéder rapidement.

Dans le cadre du litige de l’ACLU, des avocats américains se sont également associés à des avocats de toute l’Amérique centrale, qui ont fait du porte-à-porte, souvent dans des quartiers dangereux et reculés, à la recherche de parents déportés sans leurs enfants.

Dora Melara, une avocate hondurienne travaillant avec un groupe de défense des droits, a été chargée de retrouver Maria.

Elle n’avait qu’un nom incomplet sur une liste fournie dans le cadre du procès de l’ACLU, il lui a donc fallu trois voyages distincts dans une ville en proie aux gangs du nord du Honduras jusqu’à ce qu’elle trouve Maria au début de 2020 avec l’aide de chauffeurs de taxi locaux, se souvient-elle. .

PARENT PAR TÉLÉPHONE

Maria a appris à Nicole à écrire ses chiffres par appel vidéo, après que la fille ait pris du retard en mathématiques plus tôt cette année et ait brièvement refusé d’assister à ses cours en ligne par frustration. Lorsque les règles de Michelle sont arrivées, elle a conseillé à Maynor quels serviettes hygiéniques et soutiens-gorge d’entraînement acheter.

Il ne se passe pas un jour sans que la mère et les filles ne se parlent, sauf lorsque l’électricité est coupée dans le quartier de Maria et que la batterie de son téléphone est à plat. Les filles parviennent néanmoins à surprendre leur mère.

« Je sais nager! » Nicole s’est récemment vantée, après que Maynor l’eut emmenée dans une rivière voisine, se souvient Maria.

Consciente que son absence a imposé à Maynor des responsabilités parentales supplémentaires, Maria a passé des heures au téléphone à aider Michelle à cuisiner des plats traditionnels honduriens comme le pollo guisado, un riche ragoût de poulet, dans l’espoir d’alléger la charge domestique de son fils.

Pourtant, rien ne remplace le contact humain lorsqu’il s’agit d’apprendre à un enfant à transformer une poignée de pâte en une tortilla de farine pour une parfaite baleada hondurienne – une tortilla farcie de haricots frits, de fromage et de crème.

« Mais nous y travaillons », a déclaré Maria.

