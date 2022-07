Séparation Tiger Shroff-Disha Patani: l’actrice d’Ek Villain Returns était dans une relation à sens unique avec l’acteur Baaghi [Report]

Les rapports font le tour que Tiger Shroff et Disha Patani se sont séparés en mettant fin à leurs 6 ans de relation. Bien que les deux n’aient jamais accepté ou nié leur relation en public, leurs fréquentes sorties ensemble, qu’il s’agisse de dîners ou de vacances aux Maldives, Tiger et Disha ont donné des indices subtils de leur romance brassicole. Mais si l’on en croit le dernier rapport, Disha était apparemment dans une relation unilatérale avec Tiger qui ne s’est jamais engagé de tout cœur avec elle.

“Les deux sont amis depuis longtemps, mais Tiger est trop obsédé par sa propre vie et sa forme physique pour être investi dans une relation. Il était clair dès le début à ce sujet. Disha espérait que les choses finiraient par changer, mais ce n’était pas le cas. Les relations unilatérales sont émotionnellement épuisantes et cela a conduit à une tension évidente entre les deux. L’un a trouvé l’autre contrôlant. Les problèmes couvaient depuis un moment et ils ont finalement dépassé l’autre. Ils se sont séparés et ont évolué pour de bon. C’est mieux pour les deux”, a déclaré une source citée par TOI.

Tiger et Disha ont été dans le déni de leur relation. Cependant, les deux avaient peint la ville en rouge avec leur romance éclair depuis leur clip Befikra. Lors des promotions de Baaghi, Tiger avait suggéré que Disha était sa petite amie de rêve. “Kaash! (J’aimerais) C’est une très belle fille, elle est trop bien pour moi. Dans une autre interview, il avait dit: Eh bien, nous avons fait de notre mieux – mais je ne pense pas que je sois le genre de gars que n’importe qui voudrait tomber amoureux. Je suis tellement attaché à mon travail », avait-il déclaré.

Lorsque Disha a nié les rumeurs de rencontres, elle n’a pas cessé de parler de la famille Shroff. “Tiger et moi avons une relation platonique. Ce sont les médias sociaux qui créent des nouvelles sur nous. Chaque fois que nous visitons un restaurant ou regardons un film ensemble, ils publient de telles nouvelles. Je n’ai pas d’amis à Bollywood, à part les Shroff. Toute la famille est très utile, Tiger ne fait pas exception. Je suis heureuse de les avoir comme amis”, avait-elle déclaré.

Dans une interview, Jackie Shroff avait, sans le savoir, officialisé la relation entre Tiger et Disha en disant qu’il n’avait aucune idée de ce qu’ils avaient décidé pour leur avenir. Cependant, Jaggu dada était sûr d’une chose que Tiger est extrêmement concentré sur son travail.