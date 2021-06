Séparation Nusrat Jahan-Nikhil Jain : qui est Yash Dasgupta et pourquoi est-il tendance ? | Buzz News

New Delhi: L’actrice bengali populaire devenue députée de TMC, Nusrat Jahan, est actuellement l’un des principaux journalistes. Elle a récemment annoncé sa séparation avec son mari Nikhil Jain et a également publié une déclaration officielle. Avec la nouvelle de sa séparation, une autre rumeur majeure a fait la une des journaux – sa prétendue liaison avec Yash Dasgupta.

Qui est Yash Dasgupta ?

Yash Dasgupta est un acteur qui a rejoint BJP cette année en février. Il a démarré sa carrière à la télévision puis a fait ses débuts sur grand écran avec le film bengali Gangster. Il est devenu un nom familier avec Bojhena Se Bojhena et Na Aana Is Des Laado.

Yash avait également participé à l’émission de téléréalité de danse des célébrités ETV Bangla Ritur Mela Jhoom Tara Ra Ra qui était dirigée par Shiboprosad Mukherjee.

Il a fait ses débuts avec une autre actrice devenue politicienne Mimi Chakraborty.

Sur le plan professionnel, Yash a joué dans des films comme « Total Dadgiri », « Fidaa » et « Mon Jaane Na », entre autres.

Relation entre Yash Dasgupta et Nusrat Jahan :

Le buzz autour de la relation de Yash et Nusrat fait le tour depuis un certain temps maintenant. Cependant, plus tôt, interrogé à ce sujet, Yash avait tout rejeté en disant que nous ne sommes que des amis.

Dans l’une de ses précédentes interviews, commentant son arrivée au BJP alors que son ami proche Nusrat Jahan est député de TMC, il a déclaré à India Today : « Pourquoi n’est-ce pas ? A la maison, les membres de la famille n’ont-ils pas des opinions différentes, politiques ou autres. ? »

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait dire comme Twinkle Khanna et Akshay Kumar, Yash a poursuivi: « Oh non, Akshay et Twinkle sont mariés. Nusrat et moi ne le sommes pas. Mais vous comprenez la dérive. »

Yash et Nusrat ont travaillé ensemble dans le film bengali « SOS Kolkata » en 2020. Ce film mettait également en vedette Mimi Chakraborty. Nusrat et Mimi ont déjà travaillé ensemble. Ils ont également partagé la vedette avec Yash avec deux films différents.

Nusrat et Mimi sont également des visages bien connus dans le monde de la politique. Le duo est composé de députés de TMC de Basirhat et de Jadavpur, respectivement.

Le député de TMC Nusrat Jahan s’est marié avec Nikhil Jain en juin 2019 en Turquie.