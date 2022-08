Séparation Kim Kardashian-Pete Davidson : est-ce ainsi que le comédien-acteur fait face à sa rupture avec la star de télé-réalité ? [Report]

Kim Kardashian et Pete Davidson se sont séparés après 9 mois de fréquentation dans une romance de rendez-vous. Kim et Pete se sont rencontrés pour la première fois via le sketch SNL où ils se sont embrassés pour la première fois lors du sketch sur le thème d’Aladdin. Les choses n’ont commencé que plus tard. Et maintenant, de nouvelles photos de Pete Davidson ont fait surface en ligne, ce qui a inquiété ses fans. Pete a été photographié sur les plateaux de tournage de Wizards. Son look est devenu viral. Il semble que Pete s’occupe après la séparation de Kim Kardashian.

Pete Davidson passe du temps sur les plateaux de cinéma après sa rupture avec Kim Kardashian

La rupture de Pete Davidson et Kim Kardashian est largement discuté dans Nouvelles d’Hollywood pour les deux dernières heures. Selon le dernier rapport de HollywoodLife.com, Pete Davidson a été vu dans un t-shirt beige qui disait : “Je me sens comme de la merde.” Il avait une casquette Wizards. Le rapport indique que Pete a joué au basket et qu’il était plutôt cool tout le temps sur les plateaux. Il est même allé torse nu et a affiché ses tatouages, y compris ceux de Kim Kardashian et les initiales de ses enfants. Un Daily Mail a rapporté que Pete avait l’air “de ne se soucier de rien au monde”. Il tournait des cerceaux et se détendait avec l’équipe de production. Pete Davidson tourne en Australie pour Orlando Bloom, Naomi Scott vedette de David Mich d. Pete a créé une impression sur l’équipe en proposant l’idée d’un match de basket pendant les pauses. Il a également fabriqué le terrain de basket de fortune et apporté le cerceau ainsi qu’une chaîne stéréo pour de la musique.

Le look de Pete Davidson inquiète les fans

Les photos de Pete Davidson sur les tournages de Wizards deviennent virales. Les fans remarquent à quel point il a le cœur brisé. Les internautes ont commenté en disant qu’il avait l’air sans abri. Quelqu’un a parlé des sacs et des cernes sous ses yeux et a dit qu’il avait l’air de ne pas dormir. Certains ont soutenu Pete en disant que ce n’était probablement qu’un look pour le film et que le comédien pourrait se maquiller.

Le rapport indique que Kim Kardashian et Pete Davidson ont rompu il y a environ une semaine.