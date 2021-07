Séoul va couper le service de transport public alors que le gouvernement réfléchit aux règles de distanciation sociale les plus strictes pour lutter contre la nouvelle vague de coronavirus

Les services de bus et de métro seront réduits de 20% après 22 heures à partir de vendredi, a déclaré le maire de Séoul Oh Se-hoon, cité par Yonhap.

Oh a ordonné au personnel des écoles, des restaurants, des cafés, des karaokés et des cybercafés de se faire tester pour Covid-19, et s’est engagé à augmenter le nombre de centres de test temporaires dans la ville.

« Nous demandons aux gens de s’abstenir autant que possible de voyager non essentiel », dit le maire. Il a écrit sur les réseaux sociaux que Séoul a connu « la plus grande crise » en termes de propagation de l’infection.

La capitale sud-coréenne a enregistré mercredi 583 nouveaux cas, ce qui représente la plus forte augmentation quotidienne depuis le début de la pandémie. Il a été signalé que le virus se propageait parmi les jeunes qui, jusqu’à présent, n’étaient pas éligibles à la vaccination dans le pays. Le maire avait précédemment demandé au gouvernement d’allouer plus de vaccins à Séoul afin que les responsables de la ville puissent vacciner plus de jeunes.

Au total, 1 212 cas ont été signalés en Corée du Sud dans tout le pays mercredi – le deuxième nombre le plus élevé depuis le 25 décembre.

Le Premier ministre Kim Boo-kyum a déclaré que les autorités pourraient envisager « le degré le plus élevé de distanciation sociale, si la situation de Covid-19 ne s’améliore pas dans les deux ou trois prochains jours. » Selon les règles actuelles, pas plus de deux personnes peuvent socialiser à la fois après 18 heures, a rapporté le Korea Herald.

Kim a déclaré que l’assouplissement de certaines des règles de quarantaine à Séoul et dans ses environs, qui était initialement prévu pour le 1er juillet et a déjà été retardé, sera reporté d’une semaine.

