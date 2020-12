De nouvelles restrictions ont été annoncées dans la grande région de Séoul alors que la Corée du Sud lutte pour faire face à un pic d’infections quotidiennes au Covid-19. Plus de 600 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pire pic depuis mars.

«Nous sommes tombés sur une période critique dans la lutte contre Covid-19», Le Premier ministre Chung Sye-kyun a déclaré lors d’une réunion du gouvernement dimanche sur l’épidémie, selon Yonhap.

La Corée du Sud a introduit un programme de distanciation sociale à cinq niveaux en novembre. Le niveau 2,5, qui a été déclaré dimanche pour sa région métropolitaine de la capitale la plus peuplée, est réservé aux moments où le nombre de cas quotidiens atteint plus de 400, mais pas plus de 800.

Le pays a enregistré 631 nouvelles infections plus tôt dans la journée, le pire chiffre depuis mars. Parmi ces cas, 470 provenaient de la grande région de Séoul, qui comprend la capitale elle-même, la province environnante de Gyeongi et la ville portuaire d’Incheon, juste à l’ouest de Séoul.

Les autorités sud-coréennes ont averti à plusieurs reprises qu’une augmentation du nombre de cas de Covid-19 était attendue pendant l’hiver, pouvant atteindre jusqu’à 1000 cas quotidiens au cours des deux prochaines semaines. La distanciation sociale de niveau 2, la troisième en importance, a été annoncée dans l’agglomération de Séoul le 22 novembre, mais les restrictions n’ont pas pu inverser la hausse des cas.

