Séoul réagit aux dernières manœuvres nucléaires de la Corée du Nord — RT World News

Le président Yoon a mis en garde contre une “grave réalité sécuritaire” dans la péninsule coréenne après les derniers tests d’armes de Pyongyang

Séoul et ses voisins d’Asie du Nord-Est font face à un “la tombe” menace pour la sécurité après que la Corée du Nord a effectué des semaines d’essais d’armes pour simuler des frappes nucléaires contre ses ennemis, a averti la Corée du Sud.

“Il est important de reconnaître avec précision la grave réalité de la sécurité dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est et de s’y préparer de manière appropriée”, a déclaré lundi un porte-parole du président Yoon Suk-yeol dans un avis aux journalistes. “Protéger la vie et la sécurité des personnes n’est pas une question de mots, mais c’est un problème réel.”

La déclaration est intervenue quelques heures après que l’Agence centrale de presse coréenne de Pyongyang a rapporté que les forces nucléaires nord-coréennes avaient réussi un test simulant le chargement d’ogives tactiques dans un silo caché sous un réservoir. Le test a été effectué pour vérifier que les ogives pouvaient être transportées, chargées et préparées pour le lancement dans un « manière rapide et sûre au moment de l’exploitation, en vérifiant la fiabilité du système de gestion global, » a déclaré KCNA.















Le test faisait partie d’une série de lancements de missiles et d’autres exercices que la Corée du Nord a commencé le 25 septembre pour s’assurer que ses forces nucléaires sont prêtes à “anéantir” cibles potentielles sud-coréennes et américaines, selon le rapport. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui aurait supervisé tous les tests, a déclaré que ses forces militaires “maintiennent leur posture de réponse nucléaire la plus forte et la renforcent encore de toutes les manières.”

Kim a également exclu des pourparlers de paix avec Washington ou Séoul, affirmant que le “Les ennemis ont toujours parlé de dialogue et de négociations tout en nous menaçant militairement.” Il a ajouté que la Corée du Nord a “rien à dire sans nos ennemis, et nous n’en ressentons pas le besoin.”

Yoon a fait miroiter ce qu’il pensait être une branche d’olivier en août, proposant de fournir une aide économique à la Corée du Nord en échange de l’annulation par le pays de son programme d’armes nucléaires. La sœur de Kim, Kim Yo-jong, a répondu avec colère à Yoon en disant : “Il aurait été plus favorable pour son image de se taire, plutôt que de dire des bêtises car il n’avait rien de mieux à dire.”

Les lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord ces dernières semaines sont intervenus en réponse à des exercices militaires à grande échelle menés par les États-Unis et la Corée du Sud, a déclaré KCNA. Kim Jong-un a averti que “aggravation irresponsable de la situation par les régimes américain et sud-coréen” déclenchera une réponse encore plus forte de Pyongyang.