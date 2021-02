La capitale de la Corée du Sud a déclaré qu’elle donnerait aux chiens et aux chats des tests gratuits de coronavirus s’ils entrent en contact avec des humains infectés et présentent des symptômes.

Le responsable de Séoul, Park Yoo-mi, a déclaré lors d’un briefing en ligne que les animaux trouvés infectés par le virus doivent être mis en quarantaine chez eux ou dans un établissement géré par la ville pendant 14 jours.

Le gouvernement central a publié la semaine dernière des directives sur les tests de virus sur les animaux de compagnie, après qu’un chat de la ville de Jinju, dans le sud-est du pays, soit devenu le premier animal du pays à avoir le COVID-19. Le chat appartient à une mère et sa fille qui faisaient partie des dizaines de patients confirmés associés à un établissement religieux de Jinju.

Park a déclaré que les responsables étaient prêts à effectuer des tests gratuits sur les animaux domestiques à partir de lundi.

Les responsables de Séoul disent qu’il n’y a aucune preuve que les animaux transmettent le virus aux humains. Ils disent que les autorités vont tester les animaux de compagnie, pas tous les animaux, car ils sont en contact étroit avec les humains.

D’autres gouvernements locaux prévoient de lancer des tests similaires pour les animaux de compagnie conformément aux directives du gouvernement central.

Le nombre de cas de coronavirus nouvellement confirmés en Corée du Sud est tombé en dessous de 300 lundi pour la première fois en plus de deux mois, les autorités ayant légèrement assoupli les règles strictes de distance physique. Les autorités ont commencé à autoriser les restaurants, les cafés, les gymnases intérieurs et d’autres installations en dehors de la région métropolitaine densément peuplée de Séoul à rester ouverts une heure de plus.