Séoul pourrait changer de position sur les armes nucléaires (ministre)

Un responsable de l’unification affirme que le soutien public à l’acquisition d’un arsenal nucléaire pourrait devenir plus difficile à ignorer

La Corée du Sud pourrait devoir envisager d’acquérir des armes nucléaires ou de déployer des armes nucléaires américaines sur son territoire si les tensions avec le Nord s’aggravaient encore, a déclaré le ministre de l’Unification Kwon Young-se.

“Si les relations intercoréennes continuent de se détériorer et que les tensions continuent de monter, [the government] ne peut pas ignorer [such a call] indéfiniment au cas où l’opinion publique pencherait pour l’armement nucléaire du Sud au sens large », Kwon, haut responsable de Séoul chargé des relations avec la Corée du Nord, a déclaré jeudi à l’agence de presse Yonhap.

Il a ajouté qu’une telle option pourrait potentiellement inclure “partage nucléaire” ou le déploiement d’armes nucléaires tactiques américaines sur le territoire sud-coréen.

Kwon a toutefois déclaré qu’à l’heure actuelle, Séoul n’envisageait pas d’acquérir des armes nucléaires ou de ramener des ogives américaines dans la péninsule coréenne.

Ses commentaires sont intervenus le jour même où Pyongyang a tiré un missile balistique à courte portée dans la mer du Japon, selon les chefs d’état-major interarmées sud-coréens. Le Nord a intensifié ses lancements ce mois-ci, notamment le tir de 23 missiles de différents types le 2 novembre.

La Corée du Nord a inscrit l’utilisation des armes nucléaires dans la loi le mois dernier. Kwon a cependant réaffirmé que Séoul continuerait à rechercher la dénucléarisation de Pyongyang “par une dissuasion étendue, des sanctions et des pressions.”

Washington a retiré les armes nucléaires du territoire sud-coréen au début des années 1990 dans le cadre d’un accord de désarmement avec l’Union soviétique.

Un sondage d’opinion publié par l’agence NewsPim le mois dernier a révélé que 51,2% des Sud-Coréens sont favorables à ce que leur pays développe son propre arsenal ou au redéploiement des armes nucléaires américaines, tandis que 40% soutiennent la dénucléarisation complète de la péninsule. Au total, 1 014 personnes ont participé à l’enquête.