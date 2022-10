Séoul met fin au black-out des médias nord-coréens

La Corée du Sud est sur le point de mettre fin à son interdiction de plusieurs décennies interdisant aux citoyens d’accéder aux médias de Pyongyang

La Corée du Sud se prépare à autoriser ses citoyens à accéder aux médias nord-coréens, mettant fin à une interdiction de l’époque de la guerre froide qui interdisait de regarder ce que disent les radiodiffuseurs et les journaux de Pyongyang.

Près de trois mois après la remise d’un rapport politique au président Yoon Suk-yeol, le ministère sud-coréen de l’Unification travaille avec des agences gouvernementales et des législateurs pour élaborer la législation et les règles nécessaires pour mettre fin au black-out des médias nord-coréens, a rapporté mardi le Korea Times. .

L’accès sera ouvert progressivement, en commençant par permettre aux Sud-Coréens de regarder le contenu diffusé en Corée du Nord, comme l’Agence centrale de presse coréenne gérée par l’État, a déclaré vendredi le ministre de l’Unification Kwon Young-se aux membres de l’Assemblée nationale. D’autres médias, comme le journal Rodong Sinmun, suivront plus tard.

Kwon a ajouté qu’il n’a pas été déterminé si les citoyens devraient être autorisés à visiter les sites Web gérés par le gouvernement nord-coréen. L’interdiction remonte à la loi sur la sécurité nationale de la Corée du Sud, adoptée en 1948 lorsque les nations naissantes nouvellement divisées ont commencé à bloquer leurs citoyens des communications transfrontalières et de l’accès aux médias. Par exemple, lorsque la Corée du Nord a envoyé des dépliants de propagande à travers la frontière fortement fortifiée dans les années 1960 et 1970, les Sud-Coréens qui ont trouvé les messages ont été tenus de les signaler aux autorités gouvernementales.

L’idée derrière la fin de l’interdiction est de promouvoir la liberté d’expression et la compréhension mutuelle. Cependant, des observateurs tels que Jeon Young-sun, professeur à l’Université de Konkuk, ont déclaré que Pyongyang ne rendrait probablement pas la pareille. Donner aux Nord-Coréens un accès sans entrave aux contenus culturels et médiatiques sud-coréens poserait des problèmes “une menace vraiment énorme” au régime de Kim Jong-un, a déclaré Jeon à l’Associated Press plus tôt cette année.

Yoon, qui a pris ses fonctions en mai, est susceptible de trouver un soutien pour l’initiative anti-censure du Parti démocratique de Corée, parti d’opposition, qui détient la majorité des sièges à l’Assemblée nationale. Le parti cherche depuis longtemps à réviser ou à abolir la loi sur la sécurité nationale.

Les Sud-Coréens sont déjà en mesure de contourner l’interdiction en utilisant des VPN ou des serveurs proxy pour exploiter les sites Web nord-coréens. Certains contenus nord-coréens sont également publiés sur YouTube.

Les deux pays restent techniquement en guerre, dans la mesure où leur conflit dévastateur de 1950-53 s’est terminé par un armistice plutôt que par un accord de paix. Les tensions se sont intensifiées ces derniers mois, Séoul effectuant des exercices militaires conjoints avec les forces américaines et Pyongyang effectuant une série d’essais de missiles. Yoon a proposé en août de fournir une aide économique à la Corée du Nord en échange de l’annulation par Pyongyang de son programme d’armes nucléaires, mais Kim a exclu les pourparlers de paix.

