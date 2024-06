Séoul met en garde le public contre l’envoi de ballons supplémentaires depuis la Corée du Nord | Corée du Sud

Corée du Sud Un message diffusé dans toute la ville demande aux gens de ne pas toucher aux ballons et de les laisser aux militaires. Agences

Séoul a averti samedi le public d’éviter d’envoyer davantage de ballons depuis Corée du Nord et de les signaler à l’armée ou à la police.

L’armée sud-coréenne a déclaré que la Corée du Nord envoyait davantage de ballons transportant des « saletés » à travers la frontière fortement fortifiée.

Corée du Nord envoyé des centaines de ballons transportant des déchets et des excréments plus tôt cette semaine, les qualifiant de « cadeaux de sincérité » et s’engageant à en envoyer davantage. Le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-sik, a qualifié samedi ce comportement de « comportement inimaginablement mesquin et insignifiant ».

Un message public diffusé par la ville de Séoul demandait à la population de s’abstenir de toucher les ballons « identifiés dans le ciel près de Séoul » et de les signaler car ils étaient « manipulés par l’armée ».

D’autres gouvernements régionaux ont été invités à diffuser des messages similaires, a indiqué le ministère de la Défense.

La Corée du Nord a déclaré que les ballons étaient des représailles à une campagne de propagande en cours menée par des transfuges et des militants nord-coréens en Corée du Sud, qui envoient des ballons contenant des tracts anti-Pyongyang, de la nourriture, des médicaments, de l’argent et des clés USB chargées de vidéos musicales et de drames K-pop à travers le pays. la frontière.

Le parlement sud-coréen a adopté en 2020 une loi criminalisant l’envoi de tracts vers le Nord, mais les militants ne se sont pas arrêtés.

La même année, Pyongyang, accusant les tracts anti-Nord, a coupé unilatéralement tous les liens de communication militaires et politiques officiels avec le Sud et a fait exploser un bureau de liaison intercoréen de son côté de la frontière.

L’année dernière, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a annulé la loi de 2020, la qualifiant de limitation injustifiée de la liberté d’expression.

La sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong – l’un des principaux porte-parole de la Corée du Nord – s’est moquée de la Corée du Sud pour s’être plainte des ballons cette semaine, affirmant que les Nord-Coréens exerçaient simplement leur liberté d’expression.