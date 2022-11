Séoul : Le missile nord-coréen récupéré était une arme anti-aérienne

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Sud affirme que les débris récupérés d’un missile nord-coréen tiré vers le Sud au milieu d’un barrage de lancements en mer la semaine dernière ont été déterminés comme étant une arme anti-aérienne de l’ère soviétique datant des années 1960. Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré mercredi qu’une analyse de l’épave de 3 mètres (9,8 pieds) de long récupérée dimanche dans les eaux proches de la frontière maritime orientale de la Corée a montré qu’il s’agissait de l’un des missiles sol-air SA-5 de la Corée du Nord. Le ministère a déclaré qu’un missile similaire avait été utilisé par l’armée russe pour exécuter des attaques au sol lors de son invasion de l’Ukraine.

Des photos publiées par l’armée sud-coréenne montraient ce qui semblait être un moteur de fusée mutilé et des fils sortant d’un corps de fusée cassé qui était encore attaché avec des ailerons.

Le missile, qui était l’un des plus de 20 missiles nord-coréens tirés mercredi dernier, a volé en direction d’une île sud-coréenne peuplée et a atterri près de la frontière maritime tendue des rivaux, déclenchant des sirènes de raid aérien et forçant les habitants de l’île d’Ulleung à évacuer.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré qu’il condamnait “fermement” le tir du SA-5 par la Corée du Nord, qu’il considère comme une violation d’un accord militaire intercoréen de 2018 sur la réduction des tensions.

La Corée du Nord a tiré des dizaines de missiles la semaine dernière, dont un missile balistique intercontinental qui a déclenché des avertissements d’évacuation dans le nord du Japon, en réaction de colère à un exercice aérien combiné massif entre les États-Unis et la Corée du Sud que le Nord a décrit comme une répétition d’invasion.

Certains experts disent qu’il est possible que la Corée du Nord ait puisé dans l’inventaire de certaines de ses armes les plus anciennes pour soutenir l’ampleur élargie des lancements de la semaine dernière, que le Nord a décrits comme des attaques simulées contre des cibles sud-coréennes et américaines clés telles que des bases aériennes et des systèmes de commandement des opérations. .

Les lancements ont ajouté au rythme record de la Corée du Nord dans les essais d’armes cette année alors que le dirigeant Kim Jong Un exploite la distraction créée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine pour accélérer le développement des armements et accroître la pression sur les États-Unis et ses alliés régionaux.

“Les Nord-Coréens voudraient montrer leur gamme de technologies de missiles à travers ces tests, mais tous les lancements ne doivent pas nécessairement révéler les dernières avancées technologiques”, a déclaré Soo Kim, analyste en sécurité de RAND Corporation, basée en Californie.