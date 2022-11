Séoul : la Corée du Nord tire un missile présumé à longue portée

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a tiré vendredi un missile à longue portée présumé conçu pour frapper les États-Unis continentaux, a déclaré l’armée sud-coréenne, un jour après que le Nord a repris ses activités de test dans une manifestation apparente contre les mesures américaines pour solidifier son alliances avec la Corée du Sud et le Japon.

L’état-major interarmées du Sud a déclaré dans un communiqué avoir détecté un lancement de missile balistique au large de la côte est du Nord vendredi matin. Il a ensuite déclaré que le missile lancé était probablement un missile balistique intercontinental.

S’il est confirmé, ce serait le premier lancement d’ICBM de la Corée du Nord en environ deux semaines. Des experts extérieurs ont déclaré qu’un ICBM lancé par la Corée du Nord le 3 novembre n’avait pas effectué son vol prévu.

Le test du 3 novembre aurait impliqué un nouveau type d’ICBM de développement. La Corée du Nord possède deux autres types d’ICBM – Hwasong-14 et Hwasong-15 et leurs tests de lancement en 2017 ont prouvé qu’ils pouvaient potentiellement atteindre certaines parties de la patrie américaine.

Le bureau du Premier ministre japonais a également déclaré avoir détecté un éventuel lancement de missile balistique par la Corée du Nord.

Le lancement est le dernier d’une série d’essais de missiles par la Corée du Nord ces dernières semaines. Mais le pays avait interrompu les lancements d’armes pendant environ une semaine avant de tirer jeudi un missile balistique à courte portée.

Avant le lancement de jeudi, le ministre des Affaires étrangères du Nord, Choe Son Hui, a menacé de lancer des réponses militaires « plus féroces » aux États-Unis renforçant leur engagement sécuritaire envers leurs alliés la Corée du Sud et le Japon.

Choe faisait référence au récent sommet trilatéral du président américain Joe Biden avec ses homologues sud-coréen et japonais en marge d’un rassemblement régional au Cambodge. Dans leur déclaration commune, les trois dirigeants ont fermement condamné les récents essais de missiles de la Corée du Nord et ont convenu de travailler ensemble pour renforcer la dissuasion. Biden a réaffirmé l’engagement des États-Unis à défendre la Corée du Sud et le Japon avec une gamme complète de capacités, y compris ses armes nucléaires.

Choe n’a pas dit quelles mesures la Corée du Nord pourrait prendre, mais a déclaré que “les États-Unis seront bien conscients qu’ils jouent, ce qu’ils regretteront certainement”.

Le Nord a fait valoir une présence militaire américaine dans la région comme preuve de son hostilité envers le pays. Il a déclaré que sa récente série de lancements d’armes était une réponse à ce qu’il a appelé des exercices militaires provocateurs entre les États-Unis et la Corée du Sud.

__

L’écrivain de l’Associated Press Mari Yamaguchi à Tokyo a contribué à ce rapport.

Hyung-jin Kim, Associated Press