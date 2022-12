Séoul : la Corée du Nord lance un missile balistique au large de la côte est

SEOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a lancé dimanche un missile balistique au large de sa côte est, a annoncé la Corée du Sud.

Le chef d’état-major interarmées de la Corée du Sud a déclaré que le lancement avait eu lieu dimanche matin mais n’a donné aucun autre détail.

Le lancement a eu lieu trois jours après que la Corée du Nord a déclaré avoir testé un “moteur à combustible solide à forte poussée” pour une nouvelle arme stratégique, un développement qui pourrait lui permettre de posséder un arsenal plus mobile et plus difficile à détecter de missiles balistiques intercontinentaux qui peut atteindre le continent américain.

Au cours des derniers mois, la Corée du Nord a testé un barrage de missiles balistiques à capacité nucléaire, y compris le lancement le mois dernier de son ICBM Hwasong-17 à combustible liquide, à plus longue portée, conçu pour transporter plusieurs ogives.

Certains experts disent que la Corée du Nord utiliserait éventuellement un arsenal élargi pour demander un allégement des sanctions et d’autres concessions aux États-Unis.

The Associated Press