Séoul impose de nouvelles sanctions à la Corée du Nord pour accumulation d’armements

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Sud a sanctionné vendredi huit individus et sept organisations nord-coréens soupçonnés de se livrer à des activités illicites pour financer les programmes croissants d’armes nucléaires et de missiles du Nord.

Cette décision était largement symbolique compte tenu du manque d’échanges financiers et d’activités commerciales entre les Corées rivales. Mais les mesures pourraient encore susciter une réponse irritée de la Corée du Nord, qui a qualifié le mois dernier le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son gouvernement d'”idiots” et de “chien sauvage rongeant un os donné par les États-Unis” après que Séoul a déclaré qu’il envisageait d’en placer davantage. sanctions unilatérales contre Pyongyang.

Les sanctions sud-coréennes ont été annoncées peu de temps après que le département du Trésor américain a déclaré avoir sanctionné trois membres du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord qui ont soutenu le développement d’armes nucléaires et balistiques du pays.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que les sanctions de Séoul répondaient à la menace croissante des armes du Nord, mise en évidence par le test du mois dernier d’un missile balistique intercontinental qui a démontré une portée potentielle pour atteindre le continent américain.

Les huit individus et sept organisations ciblés par Séoul avaient déjà été sanctionnés par Washington et étaient impliqués dans une variété d’efforts nord-coréens pour échapper aux sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de financer son programme d’armement, y compris des transferts de carburant entre navires et des exportations illicites. du travail, a indiqué le ministère.

La Corée du Sud a imposé des sanctions en octobre à 15 personnes et 16 organisations nord-coréennes accusées de soutenir le développement des armes du Nord, qui étaient les premières sanctions unilatérales de Séoul contre Pyongyang en cinq ans.

La Corée du Nord a accéléré ses démonstrations d’armes à un rythme record cette année, testant des dizaines de missiles, y compris des ICBM, alors qu’elle exploitait la distraction créée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine pour faire avancer son programme d’armement et augmenter la pression sur Washington et Séoul.

Des responsables américains et sud-coréens ont également déclaré qu’il y avait des signes indiquant que le Nord se préparait à effectuer son premier essai nucléaire depuis septembre 2017. Cela aggraverait une crise de la corde raide, selon les experts, visant à forcer les États-Unis à accepter l’idée du Nord en tant que centrale nucléaire. pouvoir et négocier des concessions en position de force.

La Chine et la Russie ont opposé leur veto à une tentative menée par les États-Unis en mai de durcir les sanctions du Conseil de sécurité contre la Corée du Nord pour ses tests balistiques antérieurs, soulignant une division entre les membres permanents du conseil qui s’est aggravée suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les experts disent que le prochain essai nucléaire du Nord, qui serait son septième au total, est probablement le premier auquel le Conseil de sécurité ne répond pas par de nouvelles mesures punitives.

Kim Tong-hyung, Associated Press