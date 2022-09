Séoul hésite à se laisser entraîner dans le conflit taïwanais

Le président Yoon a déclaré que les forces sud-coréennes et américaines dans son pays devaient se concentrer sur les menaces potentielles de Pyongyang

Le président sud-coréen a exprimé sa réticence à aider les États-Unis à défendre Taïwan contre une attaque chinoise, affirmant que l’armée de son pays et les troupes américaines stationnées sur la péninsule devraient se concentrer sur le risque accru d’un conflit avec la Corée du Nord dans un tel scénario.

“En cas de conflit militaire autour de Taïwan, il y aurait une possibilité accrue de provocation nord-coréenne”, a déclaré le président Yoon Suk-yeol dans une interview à CNN diffusée dimanche. “Par conséquent, dans ce cas, la priorité absolue de la Corée et de l’alliance américano-coréenne dans la péninsule coréenne serait basée sur notre solide posture de défense. Nous devons d’abord faire face à la menace nord-coréenne.

Yoon s’est abstenu de dire que Séoul devrait être une priorité plus élevée pour les États-Unis que Taipei, mais il a suggéré que les quelque 28 500 soldats américains en Corée du Sud ne devraient pas être détournés pour combattre à Taiwan. Le président américain Joe Biden a déclaré la semaine dernière que les forces américaines défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise, suscitant une réponse furieuse de Pékin.

La Chine a juré de se réunifier avec Taïwan, par la force si nécessaire, et les tensions entre Pékin et Washington au sujet de l’île autonome se sont intensifiées ces derniers mois. La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taipei le mois dernier, devenant ainsi la plus haute responsable américaine à visiter l’île depuis 1997. Yoon a choisi de ne pas rencontrer personnellement Pelosi lorsqu’elle s’est arrêtée à Séoul en route pour Taïwan, ce que certains observateurs ont interprété comme un effort pour éviter de fâcher la Chine, le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud.

Yoon a déclaré à CNN que Séoul travaillera avec Washington sur “élargir la liberté pour les citoyens du monde”, mais cette collaboration n’inclurait apparemment pas l’utilisation de la Corée du Sud comme base à partir de laquelle combattre la Chine. C’est une rupture avec les conflits passés, y compris la guerre du Vietnam. La Corée du Sud a envoyé 350 000 soldats au Vietnam entre 1964 et 1973 et a déployé près de 50 000 soldats dans ce pays d’Asie du Sud-Est à un moment donné en 1969.

“Pour la Corée du Sud, la menace la plus imminente est la menace de missiles nucléaires de la Corée du Nord”, Yoon a déclaré à CNN.

Pyongyang a rejeté l’offre du mois dernier de Yoon d’organiser des pourparlers de réunification. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré plus tôt ce mois-ci que son pays n’abandonnerait jamais ses armes nucléaires et a récemment adopté une loi consacrant son droit d’utiliser cet arsenal de manière préventive s’il est sous une menace imminente.

Yoon a déclaré que l’alliance de la Corée du Sud avec les États-Unis s’étendait à « domaines économiques et technologies de pointe ». Il ajouta, “Nous avons beaucoup à apprendre du système américain pour faire progresser notre société et notre économie, ainsi que notre politique.”