Séoul exhorte la Chine et la Russie à empêcher les essais nucléaires nord-coréens

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Un haut responsable sud-coréen a déclaré lundi que la Corée du Nord visait de plus en plus le Sud avec son programme d’armement nucléaire et a exhorté la Chine et la Russie à persuader le Nord de ne pas procéder à un essai nucléaire largement attendu.

Les commentaires du ministre de l’Unification Kwon Youngse sont intervenus après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a réaffirmé ses ambitions nucléaires lors d’une réunion militaire clé la semaine dernière et a approuvé de nouvelles tâches opérationnelles non spécifiées pour les unités de l’armée de première ligne.

Les experts disent que la Corée du Nord pourrait envisager de déployer des armes nucléaires sur le champ de bataille le long de sa frontière tendue avec la Corée du Sud. Au cours d’une impasse prolongée dans la diplomatie nucléaire, la Corée du Nord a passé une grande partie des trois dernières années à étendre son arsenal de missiles à combustible solide à courte portée qui sont potentiellement capables d’échapper aux défenses antimissiles et de frapper des cibles dans toute la Corée du Sud, y compris les bases américaines là-bas.

Les responsables américains et sud-coréens affirment que la Corée du Nord a pratiquement terminé les préparatifs de son premier essai nucléaire depuis septembre 2017, lorsqu’elle a affirmé avoir fait exploser une ogive thermonucléaire conçue pour les missiles balistiques intercontinentaux. La Corée du Nord pourrait utiliser son prochain essai nucléaire pour affirmer qu’elle a acquis la capacité de construire de petites ogives nucléaires pouvant être placées sur des missiles à courte portée ou d’autres nouveaux systèmes d’armes dont elle a fait la démonstration ces derniers mois, selon des analystes.

Kwon, qui supervise les relations de la Corée du Sud avec la Corée du Nord, a déclaré lors d’une conférence de presse que le Nord exploitait un environnement favorable pour faire avancer le développement des armes et renverser le statu quo régional alors que l’Occident dirigé par les États-Unis reste distrait par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il a déclaré que les ambitions nucléaires de la Corée du Nord constituaient une “menace très grave et fondamentale” pour la Corée du Sud et que Séoul préparait des contre-mesures sévères en réponse à un éventuel essai nucléaire nord-coréen. Il n’a pas précisé.

“La transition de la Corée du Nord dans le développement d’armes des missiles balistiques à longue portée aux missiles balistiques à courte portée, des armes nucléaires stratégiques aux armes nucléaires tactiques, est évidemment ciblée vers la Corée du Sud”, a déclaré Kwon.

“Il semble clair que la Corée du Nord cherche simultanément à attaquer les États-Unis et à attaquer la Corée du Sud”, a-t-il déclaré.

Kwon a déclaré que la Corée du Nord pourrait procéder à un essai nucléaire “à tout moment”.

Alors que le gouvernement américain s’est engagé à poursuivre des sanctions supplémentaires contre la Corée du Nord si elle procédait à un autre essai nucléaire, la possibilité de nouvelles mesures punitives significatives reste incertaine car la guerre de la Russie en Ukraine a approfondi les divisions entre les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. La Chine et la Russie ont opposé leur veto aux propositions parrainées par les États-Unis qui auraient accru les sanctions contre la Corée du Nord pour certains de ses récents essais de missiles balistiques.

Kwon, qui a été ambassadeur de Corée du Sud en Chine de 2013 à 2015, a exprimé l’espoir que Pékin et Moscou réagiront différemment à un essai nucléaire nord-coréen, car les deux ont maintenu le soutien public à une péninsule coréenne dénucléarisée.

“Si la Corée du Nord procède à un essai nucléaire à un moment où la situation sécuritaire mondiale est aussi instable qu’elle l’est actuellement, le pays fera face à d’énormes critiques de la part de la société internationale, et la réponse sera plus que de simples mots”, a déclaré Kwon.

La Corée du Nord a effectué plus de tests balistiques au premier semestre 2022 qu’au cours de toute année précédente, tirant environ 30 missiles, y compris ses premiers tests d’ICBM en près de cinq ans. Kim a ponctué les tests de commentaires répétés selon lesquels la Corée du Nord utiliserait des armes nucléaires de manière proactive si elle était menacée ou provoquée, ce qui, selon les experts, est une escalade de sa doctrine nucléaire.

Le gouvernement américain a réaffirmé son engagement à défendre ses alliés, la Corée du Sud et le Japon, avec toute sa gamme de capacités militaires, y compris nucléaires, mais Séoul craint que les ICBM nord-coréens ne fassent hésiter Washington en cas de nouvelle guerre dans la péninsule coréenne.

Les experts affirment que l’activité de test inhabituellement intense de la Corée du Nord cette année souligne l’intention de Kim de faire progresser son arsenal et de faire pression sur les États-Unis pour qu’ils acceptent la Corée du Nord comme puissance nucléaire, renforçant ainsi sa position dans la négociation de concessions économiques et de sécurité.

Les pourparlers sont au point mort depuis début 2019 en raison de désaccords sur un assouplissement des sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre la Corée du Nord en échange de mesures de désarmement nord-coréennes.

Kim Tong-hyung, Associated Press