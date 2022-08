Séoul écarte les inquiétudes de Pékin concernant le système antimissile

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le gouvernement sud-coréen a souligné mercredi qu’il prendrait ses propres décisions pour renforcer ses défenses contre les menaces nord-coréennes, rejetant les appels chinois à poursuivre les politiques du précédent gouvernement de Séoul qui s’est abstenu d’ajouter plus de batteries anti-missiles américaines auxquelles Pékin s’oppose fermement.

Les différences entre la Corée du Sud et la Chine ont mis en évidence une rupture réapparaissant entre les pays juste un jour après que leurs hauts diplomates se sont rencontrés dans l’est de la Chine et ont exprimé l’espoir que la question ne deviendrait pas une “pierre d’achoppement” dans les relations.

Les relations bilatérales ont subi un coup dur en 2017 lorsque la Corée du Sud a installé une batterie de missiles utilisant le système américain de défense de zone à haute altitude, ou THAAD, en réponse aux menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

La décision a suscité une réaction de colère de la part de la Chine, qui a déclaré que le système antimissile pourrait être reconfiguré pour scruter son territoire. Pékin a riposté en suspendant les tournées de groupes chinois en Corée du Sud et en effaçant les activités chinoises du géant sud-coréen des supermarchés Lotte, qui avait fourni des terrains pour le système de missiles.

L’ancien président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, un libéral qui a poursuivi son engagement avec la Corée du Nord, a tenté de réparer les relations avec Pékin en promettant les «trois non» – que Séoul ne déploierait aucun système THAAD supplémentaire, ne participerait pas à réseaux de défense antimissile dirigés par les États-Unis et ne formeraient pas d’alliance militaire trilatérale avec Washington et Tokyo.

L’approche accommodante de Moon a été abandonnée par son successeur conservateur, Yoon Suk Yeol, qui s’est engagé à renforcer la coopération en matière de sécurité avec Washington et a exprimé sa volonté d’acquérir davantage de batteries THAAD pour contrer l’accélération des efforts nord-coréens visant à étendre ses programmes d’armes nucléaires et de missiles.

Commentant la rencontre de mardi entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue sud-coréen Park Jin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a réaffirmé mercredi lors d’un point de presse la position de Pékin selon laquelle le système THAAD en Corée du Sud sape ses “intérêts stratégiques de sécurité”.

Il a ajouté que Séoul s’était engagée à appliquer une politique de “trois non et une limite”, cette dernière faisant apparemment référence à une promesse de limiter les opérations de la batterie THAAD déjà en place, ce que Séoul n’a jamais publiquement reconnu.

“Les deux ministres des Affaires étrangères ont eu un autre échange de vues approfondi sur la question du THAAD, clarifiant leurs positions respectives et renforçant la compréhension mutuelle”, a déclaré M. Wang. Il a déclaré que les ministres ont convenu “d’attacher de l’importance aux préoccupations légitimes de chacun et de continuer à gérer et à contrôler la question avec prudence” pour éviter qu’elle ne devienne une “pierre d’achoppement” dans les relations bilatérales.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu’il comprenait que Wang faisait référence aux politiques du gouvernement Moon avec la remarque “Trois non et une limite”.

Il a déclaré que le gouvernement Yoon a soutenu que le THAAD est un outil défensif pour protéger les vies et les biens sud-coréens et une question de sécurité nationale que Séoul n’est pas disposée à négocier avec Pékin. Il a également insisté sur le fait que les « trois non » n’étaient jamais un accord formel ou une promesse.

“Au cours de la réunion, les deux parties ont confirmé leurs divergences sur la question THAAD, mais ont également convenu que la question ne devrait pas devenir un obstacle qui influence les relations entre les pays”, a déclaré le ministère.

La Corée du Sud, alliée de longue date des États-Unis, a du mal à trouver un équilibre entre les États-Unis et la politique étrangère de plus en plus affirmée du gouvernement du président chinois Xi Jinping.

L’approfondissement des conflits entre Washington et Pékin sur un large éventail de questions, notamment Taïwan, Hong Kong, le commerce et les revendications chinoises sur de vastes sections des mers de Chine méridionale et orientale, a fait craindre à Séoul qu’il ne soit coincé entre son allié au traité et le plus grand commerce partenaire.

Lors de sa rencontre avec Park, Wang Yi a déclaré que les pays devraient être “libres de toute ingérence extérieure” et ne devraient pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’autre, un coup apparent à l’inclinaison de Séoul vers Washington.

Wang a également appelé les pays à travailler ensemble pour maintenir des chaînes d’approvisionnement industrielles stables, une référence possible aux craintes que la politique technologique chinoise et les contrôles de sécurité américains ne divisent le monde en marchés distincts avec des normes et des produits incompatibles, ralentissant l’innovation et augmentant les coûts. La Corée du Sud fait face à des pressions de la part de l’administration Biden pour participer à une alliance de semi-conducteurs dirigée par les États-Unis impliquant Taïwan et le Japon, à laquelle la Chine s’oppose.

Le producteur de vidéos d’Associated Press Liu Zheng à Pékin a contribué à ce rapport.

Kim Tong-hyung, Associated Press