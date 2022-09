SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Sud a averti mardi la Corée du Nord que l’utilisation de ses armes nucléaires la mettrait sur une “voie d’autodestruction”, dans un langage inhabituellement dur qui est intervenu quelques jours après que la Corée du Nord a légiféré une nouvelle loi qui lui permettrait d’utiliser ses armes nucléaires de manière préventive.

La Corée du Nord sera probablement exaspérée par la rhétorique sud-coréenne, car Séoul évite généralement des mots aussi forts pour éviter de faire monter les tensions dans la péninsule coréenne.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que la législation ne ferait qu’approfondir l’isolement de la Corée du Nord et inciterait Séoul et Washington à “renforcer davantage leurs capacités de dissuasion et de réaction”.

Pour empêcher la Corée du Nord d’utiliser ses armes nucléaires, le ministère a déclaré que la Corée du Sud augmenterait considérablement ses propres capacités d’attaque préventive, de défense antimissile et de représailles massives tout en recherchant un plus grand engagement des États-Unis en matière de sécurité pour défendre son allié la Corée du Sud avec toutes les capacités disponibles, y compris le nucléaire. une.

“Nous prévenons que le gouvernement nord-coréen serait confronté à la réponse écrasante de l’alliance militaire sud-coréenne et s’engagerait sur la voie de l’autodestruction s’il tentait d’utiliser des armes nucléaires”, a déclaré Moon Hong Sik, porte-parole du ministère par intérim. journalistes.

La semaine dernière, le parlement nord-coréen a adopté la législation sur les règles régissant son arsenal nucléaire. La législation permettrait à la Corée du Nord d’utiliser ses armes nucléaires si ses dirigeants sont confrontés à une attaque imminente ou s’ils visent à empêcher une “crise catastrophique” non spécifiée pour son peuple.

La formulation vague soulevée concerne les règles qui sont en grande partie conçues comme une base juridique pour utiliser ses armes nucléaires de manière préventive pour intimider ses rivaux afin qu’ils fassent des concessions au milieu d’une diplomatie au point mort depuis longtemps sur son arsenal d’armes.

Lors de la réunion du parlement, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré dans un discours que son pays n’abandonnerait jamais ses armes nucléaires dont il a besoin pour faire face aux menaces américaines. Il a accusé les États-Unis de faire pression pour affaiblir les défenses du Nord et finalement faire tomber son gouvernement.

Kim a accéléré les tests d’armes à un rythme record cette année en lançant une série de missiles balistiques à capacité nucléaire ciblant à la fois le continent américain et la Corée du Sud. Pendant des mois, des responsables américains et sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord pourrait également effectuer son premier essai nucléaire en cinq ans.

Depuis son entrée en fonction en mai, le nouveau gouvernement conservateur sud-coréen, dirigé par le président Yoon Suk Yeol, a déclaré qu’il adopterait une position plus ferme sur la provocation nord-coréenne, mais a également proposé des plans de soutien massifs si le Nord se dénucléarise. La Corée du Nord a carrément rejeté cette offre d’aide au désarmement et a lancé des insultes grossières au gouvernement Yoon.

L’utilisation par Séoul de mots comme « autodestruction » est inhabituelle, mais ce n’est pas la première fois. Lorsque la Corée du Sud était gouvernée par une autre dirigeante conservatrice, Park Geun-hye, de 2013 à 2017, son gouvernement a également averti que la Corée du Nord s’évaporerait de la Terre ou s’autodétruirait avec ses provocations, alors que le Nord effectuait une série d’essais de missiles et nucléaires.

Le président libéral Moon Jae-in, qui a servi de 2017 à cette année, s’est fait le champion d’une plus grande réconciliation entre les Corées. Il a été reconnu pour avoir organisé une diplomatie nucléaire maintenant bloquée entre Pyongyang et Washington, mais a également été critiqué selon lequel une telle diplomatie ne permettait à Kim Jong Un de gagner du temps pour perfectionner la technologie des armes tout en bénéficiant d’une position élevée sur la scène mondiale.

Hyung-jin Kim, Associated Press