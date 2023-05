Séoul déroule le tapis rouge aux New-Yorkais qui ont aidé les touristes coréens bloqués

Comme ça arrive6:18Séoul déroule le tapis rouge aux New-Yorkais qui ont aidé les touristes coréens bloqués

Après qu’Alexander et Andrea Campagna aient accueilli un groupe de touristes coréens bloqués dans leur maison près de Buffalo, NY, pour un week-end lors d’un blizzard en décembre dernier, ils n’ont pas simplement reçu une carte ou un panier-cadeau en guise de remerciement.

L’Association coréenne du tourisme les a invités à un voyage à Séoul. Les Campagnas viennent de rentrer lundi.

Le président de l’organisation touristique, Kim Jang-Sil a déclaré au New York Times que le gouvernement voulait promouvoir la beauté naturelle, l’industrie et la culture de la Corée tout au long du voyage – et aussi montrer au couple la « gentillesse chaleureuse » du peuple sud-coréen. Les Campagnas ont vu les sites touristiques et ont mangé dans les meilleurs restaurants lors de la tournée de 10 jours, tous frais payés, a rapporté le journal.

Andrea Campagna s’est entretenu avec Comme ça arrive l’hôte invitée Helen Mann à propos du voyage. Voici une partie de leur conversation.

Est-il vrai que votre premier rendez-vous était dans un restaurant coréen ?

Oui c’est le cas. Nous… nous sommes connectés au cours de notre premier rendez-vous avec notre amour pour la cuisine coréenne et bien d’autres choses en commun.

Selon le rapport du New York Times sur votre voyage, vous avez été accueillis en héros en Corée du Sud. Avait-il l’air que les gens là-bas connaissaient votre histoire ?

Je dirais que la plupart des Coréens que nous avons rencontrés étaient tout simplement adorables, accueillants, chaleureux et amicaux.

Nous avons été reconnus par quelques personnes qui sont venues vers nous et qui semblaient connaître notre histoire. Alors c’était vraiment adorable.

Mais c’est plutôt mignon parce que nous aurions pris n’importe qui, et nous étions heureux d’aider. Donc, cela semble être un accueil si incroyable et un cadeau si généreux de nous envoyer en Corée.

Qu’est-ce qui vous est passé par la tête lorsque vous avez été invité pour la première fois au voyage ?

C’était une bénédiction et un honneur tellement incroyables. C’était juste un beau geste de la part de l’organisation touristique coréenne de nous proposer de nous envoyer en Corée – et aucun de nous ne l’avait jamais été. Donc, cela semblait être une opportunité incroyable.

Ils voulaient que nous ayons l’opportunité de découvrir la culture coréenne, sa beauté, la cuisine, l’histoire naturelle, les différents monuments. C’était une façon pour nous de pouvoir nous immerger dans la culture, mais aussi un geste de remerciement.

Le couple a eu son premier rendez-vous dans un restaurant coréen. (Soumis par Andrea Campagna)

J’ai cru comprendre que vous avez retrouvé certains des voyageurs que vous avez emmenés chez vous lors de la tempête de décembre. Comment était-ce d’être réuni avec eux?

Ce fut une expérience tellement incroyable et émouvante de les voir se porter bien, heureux et en bonne santé, de retour en Corée. Et nous sommes très proches des voyageurs.

C’était une merveilleuse occasion de renouer avec eux en personne.

Quand ils parlent de leur expérience chez vous à Buffalo… quels sont les souvenirs qui les marquent ?

Lors de notre déjeuner où nous avons renoué avec les voyageurs, nous avons fait un tour de table et les gens ont partagé certaines de leurs observations personnelles et de leurs souvenirs de ce week-end.

Certains des voyageurs ont dit qu’ils étaient étonnés lorsqu’ils ont ouvert le réfrigérateur et ont vu que nous avions beaucoup de condiments et d’épices coréens et un surplus de nourriture.

Certains d’entre eux avaient l’impression que nous étions presque prêts à les faire rester là-bas – presque comme si c’était le destin.

L’un d’eux a dit que le fait que vous ayez un cuiseur à riz était de bon augure.

Oui. Et j’espère que tout cela les a aidés à se sentir à l’aise et les bienvenus et à savoir qu’ils étaient dans une maison où ils pouvaient vraiment se reposer et être à l’abri du blizzard.

Parlez-nous du repas que vous avez tous partagé ensemble.

Eh bien, quand les touristes ont découvert que nous avions en fait notre premier rendez-vous dans un restaurant coréen, ils ont demandé si nous pouvions nous rappeler ce que nous avions. Ils ont essayé de recréer ce plat en guise de remerciement pour nous et c’était un repas absolument délicieux.

C’était vraiment une façon amusante de passer notre temps pendant le blizzard à cuisiner ensemble.

Pensez-vous que certaines des personnes que vous avez accueillies chez vous aimeraient revenir vous voir également ?

J’espère qu’ils aimeraient retourner aux États-Unis, même si je ne recommanderais pas de revenir à Buffalo en hiver. Mais ils sont toujours les bienvenus chez nous.

Je pense que ces gens, nous resterons proches longtemps.