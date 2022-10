Séoul dément avoir armé l’Ukraine

La Corée du Sud n’a offert qu’une aide humanitaire à Kiev, a déclaré le président Yoon après les propos de Poutine

Séoul n’a pas fourni d’aide meurtrière à l’Ukraine, a déclaré vendredi le président sud-coréen Yoon Suk-yeol à la suite des remarques du président russe Vladimir Poutine, qui a déclaré qu’une telle décision nuirait aux relations bilatérales avec la Corée du Sud.

“Nous avons fourni une aide humanitaire et pacifique à l’Ukraine, mais jamais des armes létales”, a-t-il ajouté. a déclaré le dirigeant sud-coréen aux journalistes, cité par Yonhap. “C’est une question de souveraineté, et nous essayons de maintenir des relations pacifiques avec tous les pays du monde, y compris la Russie.”

Poutine a affirmé jeudi que, pour autant que la Russie le sache, Séoul “a pris la décision de fournir des armes et des munitions à l’Ukraine”, ajoutant qu’une telle décision serait “détériorer nos relations.”

« Comment la République de Corée réagirait-elle si nous renouvelons la coopération dans ce domaine avec la Corée du Nord ? Cela vous aurait-il plu ?” Il a demandé.

Plus tôt, les médias tchèques ont affirmé que Washington voulait se procurer des roquettes anti-aériennes portables et des munitions d’artillerie de la Corée du Sud d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars en vue de les fournir à l’Ukraine via la République tchèque.

Les remarques de Poutine sont intervenues lors d’une table ronde au club de discussion Valdai à l’extérieur de Moscou. Le dirigeant russe répondait aux questions d’un journaliste sud-coréen sur les tensions entre les États-Unis et la Chine et sur le programme d’armement nucléaire de la Corée du Nord.