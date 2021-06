Séoul convoque un haut diplomate japonais pour protester contre l’inclusion persistante d’îlots contestés sur la carte du relais de la flamme olympique

Lee Sang-ryeol, directeur général des affaires Asie et Pacifique au ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a appelé Hirohisa Soma, chef de mission adjoint à l’ambassade du Japon à Séoul, pour protester officiellement contre les derniers développements du différend territorial.

« Nous protesterons fermement contre les revendications territoriales injustes du Japon sur Dokdo et insisterons également pour qu’une correction immédiate soit apportée au matériel », a-t-il ajouté. a déclaré un porte-parole du ministère, cité par l’agence de presse Yonhap.

L’inclusion des îlots contestés sur une carte du relais de la flamme japonaise a d’abord suscité la colère à Séoul et une protestation formelle en juillet 2019. Le comité d’organisation a par conséquent révisé la carte, mais la nouvelle édition a été critiquée en Corée du Sud le mois dernier.

Cela aurait commencé avec le professeur Seo Kyung-duk de la Sungshin Women’s University, une militante civique qui a accusé la partie japonaise de simplement rendre les îlots à peine visibles. Un petit point semble être présent sur la version actuelle de la carte à la place des rochers contestés.

Vendredi dernier, au milieu d’une réaction du public coréen, le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il « ne tolérera pas » la situation.

Connus internationalement sous le nom de Liancourt Rocks, Dokdo en Corée du Sud et Takeshima au Japon, les îlots inhabités se trouvent dans la mer du Japon à environ la même distance de la péninsule coréenne et de la plus grande île de Honshu du Japon. Ils sont sous le contrôle effectif de Séoul. Le gouvernement japonais proteste régulièrement contre les activités coréennes dans la région, telles que les patrouilles militaires ou les activités de recherche, comme violant sa souveraineté.

Le différend en cours découle de divergences de vues sur la question de savoir si la renonciation à la souveraineté sur les territoires occupés par le Japon impérial, proclamée par Tokyo après sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale, couvrait les rochers de Liancourt.

