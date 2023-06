Des responsables sud-coréens ont coupé l’accès à trois chaînes YouTube accusées d’avoir aidé la « guerre psychologique » de Pyongyang

Le service national de renseignement (NIS) de Corée du Sud a bloqué l’accès des utilisateurs de YouTube dans le pays à trois chaînes – dont une qui prétend être produite par une fillette de 11 ans à Pyongyang – après les avoir accusés de participer à une attaque nord-coréenne. « guerre psychologique » campagne.

Les trois chaînes n’auraient plus été accessibles en Corée du Sud vendredi après-midi, après que le NIS a ordonné à la Commission coréenne des normes de communication de les couper. « La Corée du Nord gère de telles chaînes YouTube dans le cadre de sa guerre psychologique contre la Corée du Sud », a déclaré un responsable non identifié du NIS à Yonhap News de Séoul. « C’est notre travail de répondre à la campagne psychologique du Nord. »

Yonhap a noté que si le site Web d'État nord-coréen Uriminzokkiri avait été censuré sur YouTube, il était inhabituel pour l'agence d'espionnage de Séoul de demander que les chaînes soient bloquées. Les trois contributeurs nouvellement censurés de la plateforme de partage de vidéos prétendent montrer la vie quotidienne en Corée du Nord.















Par exemple, la chaîne SongA de Sally Parks présente une jeune fille discutant de sujets tels que “restauration rapide maison,” lire des livres et apprendre à jouer au basket. Sa première vidéo, publiée l’année dernière, a recueilli 571 000 vues. S’exprimant en anglais, elle vante « sans fin » lieux de divertissement pour les enfants de Pyongyang et dit que son livre préféré est « Harry Potter. »

Une autre chaîne censurée, appelée Olivia Natasha-YuMi Space DPRK daily, propose un contenu similaire, montrant une fille discutant d’intérêts tels que des sorties au restaurant, ses chaussures de ballet et un parc d’attractions. La jeune fille s’identifie comme « Yu-mi de Pyongyang » et dit, « Je ferai de mon mieux pour satisfaire votre curiosité. »

L’autre chaîne ciblée par le NIS, appelée New DPRK, explore des sujets tels que les achats nord-coréens, les prix des smartphones et un studio de cinéma à Pyongyang. Une vidéo publiée plus tôt cette semaine présente un spectacle de talents pour enfants.

People for Successful Corean Reunification, un groupe de défense des droits de l’homme basé à Séoul, a affirmé que seuls quelques milliers de Nord-Coréens privilégiés avaient accès à Internet. En fait, selon le groupe, la plupart des habitants du pays ne sont même pas conscients de l’existence du World Wide Web. Même les citoyens à qui l’accès est accordé doivent passer par un processus de filtrage rigoureux et sont étroitement surveillés par des inspecteurs de sécurité.

Séoul‘La dernière mesure de censure survient moins d’un an après que le gouvernement sud-coréen a mis fin à une interdiction d’accès aux médias nord-coréens qui durait depuis des décennies. Les deux Corées restent techniquement en guerre l’une contre l’autre, car leur conflit de 1950-1953 s’est terminé par un armistice plutôt que par un accord de paix.