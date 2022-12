Sentir la chaleur – Kelowna Capital News

– Paroles de Tess Van Straaten Photographies de Lia Crowe

Josh Dupuis construit des choses depuis qu’il était enfant. Il a commencé à travailler dans la construction à seulement 15 ans, mais n’aurait jamais pensé qu’il aurait une entreprise de construction de saunas.

“Si quelqu’un m’avait dit il y a trois ans que je construirais et louerais des saunas en ce moment, j’aurais ri”, déclare Josh, le fondateur de Wildwood Saunas. “C’était quelque chose qui ne m’avait pas traversé l’esprit jusqu’à ce que ma femme, Amy, dise qu’elle adorait les saunas.”

Tout a commencé en 2020 quand Amy a voulu louer un sauna pour Noël. Comme ils ne pouvaient pas en trouver un, Josh a décidé d’en construire un dans le jardin.

“Je pensais que ce serait vraiment cool d’en avoir un sur une remorque parce que vous pourriez l’emmener où vous voulez. Ensuite, j’ai pensé : « Mettons-le sur une remorque et louons-le ! », explique Josh. «Vous pouvez apporter les avantages à tout le monde et partager une chose aussi cool. Présentez-vous à la fête d’anniversaire de quelqu’un avec un sauna et déposez-le, c’est plutôt cool. Et nous sommes allés camper avec notre sauna tonneau.

Ainsi, Wildwood est né et a depuis développé une entreprise autour de la construction de saunas personnalisés et de la location de saunas mobiles, y compris des séjours hebdomadaires le samedi à Willows Beach à Oak Bay, où ils font à la fois des visites et des pré-réservations.

“Les affaires vont vraiment bien et tout le monde adore ça”, déclare Josh. « C’est tellement formidable d’avoir. Notre objectif est de bâtir une communauté, et à Willows, les groupes viennent faire des trempettes froides et tout le monde traîne. C’est vraiment cool et il y a de grands sourires tout autour. A la sortie du sauna, difficile de ne pas sourire. Nous aimons vraiment le faire, car c’est une si belle chose à apporter à la communauté et les avantages pour la santé sont formidables.

Pour Josh, également propriétaire de Josh Dupuis Construction, le virus de la construction a commencé très jeune.

“Être créatif est définitivement ma passion”, dit-il. “Quand j’avais 11 ans, j’ai construit mon premier kart juste en regardant une photo dans un magazine. J’ai acheté une soudeuse et j’ai appris à souder. Faire ce premier kart et le voir rouler, c’est là que tout a commencé. Je me suis dit : ‘Qu’est-ce que je peux construire d’autre ?’

Après avoir eu des difficultés à l’école, Josh a déménagé seul alors qu’il n’avait que 15 ans et a commencé dans la menuiserie, construisant des maisons pendant cinq ans.

« Je voulais ma liberté et je n’étais pas très bon à l’école », dit-il. «J’étais scolarisé à la maison et je ne m’en sortais pas bien avec les livres, et je ne pouvais pas rester assis et je ne pouvais pas arrêter de construire des trucs, alors j’ai décidé d’aller construire des trucs. Je n’ai jamais pensé que je pourrais posséder ma propre entreprise parce que j’étais si nul à l’école et en mathématiques.

Mais après s’être lancé dans la réfrigération commerciale et avoir obtenu son sceau rouge en CVC-R, Josh s’est rendu compte qu’il pourrais faire des maths et se concentrer sur des choses qui le passionnaient. Il a passé les huit années suivantes à construire des épiceries partout au Canada avant de quitter son emploi pour démarrer sa propre entreprise de construction à Victoria il y a trois ans.

« Je construisais le Walmart à Langford et pendant mes jours de congé, je rentrais chez moi à Edmonton, où je vivais à l’époque. Il faisait -50 °C là-bas et j’étais en t-shirt ici, alors c’était logique de déménager ici », explique Josh, qui a grandi au Nouveau-Brunswick. « Il fait beau, il y a beaucoup de construction et Victoria est magnifique. Toutes les randonnées ici sont folles!”

Josh a grandi en pratiquant des sports de compétition, dont le baseball, le hockey, la boxe amateur et la planche à roulettes, et dit que le meilleur conseil qu’il ait jamais reçu venait d’un entraîneur, qui disait : « Faites attention à vos pensées, car elles deviennent vos mots. Faites attention à vos paroles, car elles deviennent vos actions. Faites attention à vos actions, car elles deviennent votre personnage. Faites attention à votre personnage, car cela devient votre destin.

Garder un état d’esprit positif a été quelque chose qu’il a essayé de faire, même face aux défis de l’industrie de la construction.

“La construction peut être assez difficile tout le temps”, déclare Josh. « Les délais, essayer de faire avancer les choses rapidement et bien en même temps, c’est probablement la chose la plus difficile. La plus grande leçon que j’ai apprise est de revérifier les prix des matériaux avant d’envoyer le devis. »

L’été est également une période difficile pour l’entreprise de location de sauna, surtout lorsque les deux derniers étés ont vu plusieurs vagues de chaleur et des températures record.

“Ça ralentit vraiment quand ça chauffe”, dit Josh. « Quand il fait 30 C, c’est difficile de louer un sauna, mais nous avions quand même beaucoup de monde à la plage. Mais maintenant qu’il pleut et qu’il ne fait pas beau, nous sommes très occupés car c’est une façon assez unique de se réchauffer.

Passionné par la santé et le bien-être, Josh dit qu’il pense que les saunas font définitivement leur retour alors que les gens recherchent différentes façons de se détendre.

“Je pense que les gens deviennent vraiment plus conscients des avantages pour la santé”, déclare Josh. “Quand j’ai mal à force de travailler dur toute la journée, je fais un plongeon froid puis un sauna et je me sens tellement détendu après. Ça vide mon cerveau et je trouve que ça me met de bonne humeur.

Wildwood a actuellement deux saunas en location et prévoit d’en construire un troisième bientôt. L’entreprise va également concevoir des baignoires à froid l’année prochaine et envisage même de lancer des excursions en bateau-sauna. Josh dit que son rêve est d’avoir toute une flotte de saunas et de faire des constructions personnalisées à plein temps.

« La plus grande erreur que j’ai commise a été de ne pas démarrer cette entreprise plus tôt », dit-il. « Ne pas croire que je pourrais réussir et ne pas assez croire en moi. Lorsque les choses deviennent difficiles, c’est à ce moment-là que vous devez passer à travers, et une fois que vous le faites, c’est ce qui vous façonne et vous rend meilleur. N’abandonnez pas quand les choses deviennent difficiles. Lorsque vous poussez, cela change la donne.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Entreprise