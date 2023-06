SentinelOne, Lululemon, Dupont et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux tôt le matin.

MongoDB — Le stock de plates-formes de développeurs de données a bondi de 27 % après que la société a publié de solides prévisions pour le deuxième trimestre, avec des revenus compris entre 388 et 392 millions de dollars. Les analystes prévoyaient 362 millions de dollars, par Refinitiv. MongoDB a également dépassé les prévisions de bénéfices et de revenus pour le dernier trimestre.

actualités liées à l’investissement

SentinelleUn – Les actions ont chuté de plus de 35% dans les échanges avant commercialisation après que la société de cybersécurité n’ait pas atteint ses attentes en matière de revenus pour le premier trimestre et ait réduit ses prévisions de revenus pour l’année entière. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 133,4 millions de dollars au premier trimestre, en dessous de l’estimation consensuelle de 136,6 millions de dollars de FactSet. Il ne voit que 141 millions de dollars de revenus pour le deuxième trimestre, bien en deçà de l’estimation consensuelle de 152,1 millions de dollars de FactSet. La société a déclaré dans une lettre aux actionnaires que la pression macroéconomique ralentissait la croissance des ventes.

Lululemon — Les actions de la société d’athleisure ont bondi de plus de 14 % après qu’elle ait enregistré une hausse de son chiffre d’affaires et de ses résultats au cours de son premier trimestre fiscal. Les ventes de l’entreprise ont augmenté de 24 % par rapport à l’année précédente. Lululemon a également relevé ses perspectives pour l’année complète.

Dupont de Nemours – Les actions du fabricant de produits chimiques ont gagné 3% en début de matinée après que la société, ainsi que The Chemours Company et Corteva, aient conclu un accord avec US Water Systems pour résoudre toutes les réclamations liées aux substances per- et polyfluoroalkyles, également connues sous le nom de PFAS, dans l’eau potable. Les entreprises contribueront collectivement 1,185 milliard de dollars à un fonds de règlement. Chemours augmenté d’environ 2 %. Cortéva était supérieur de moins de 1 %.

Comptoir commercial — La société de publicité en ligne a vu ses actions augmenter de plus de 3 % après que Morgan Stanley a mis à niveau l’action pour la surpondérer à partir d’une pondération égale. La firme de Wall Street a déclaré que The Trade Desk est un choix de premier ordre pour prospérer dans un marché des ventes qui se stabilise. Son objectif de cours de 90 $ représente une hausse de plus de 20 % pour le titre.

Tesla – Les actions du fabricant de véhicules électriques ont augmenté de plus de 1% à la suite d’un Bloomberg rapport que la Chine envisage de prolonger l’exonération fiscale pour les voitures électriques moins chères pendant encore quatre ans.

Samsara – La société cloud pour l’industrie industrielle a vu ses actions bondir de près de 14% après avoir enregistré une perte au premier trimestre inférieure aux attentes et des revenus supérieurs aux attentes, selon FactSet, et a élargi ses prévisions de ventes pour l’année entière.

Borne de recharge — Le stock de recharge de véhicules électriques a chuté de 5,5 % après que la société a publié de légères indications pour le trimestre en cours. ChargePoint a déclaré que les revenus se situeraient entre 148 et 158 ​​millions de dollars ce trimestre, en dessous de l’estimation consensuelle de 165,6 millions de dollars de FactSet.

Cinq ci-dessous – Les actions du détaillant discount ont augmenté de 3,5% dans les échanges matinaux après des résultats mitigés pour le dernier trimestre, y compris un bénéfice par action qui a dépassé les estimations de 4 cents, selon Refinitiv.

Téléavertisseur – Les actions de PagerDuty ont chuté de près de 16 % après que la société de cloud computing a publié des prévisions de revenus plus faibles que prévu. La société a déclaré que les revenus de ce trimestre ne seraient que de 105,5 millions de dollars, contre une estimation consensuelle des analystes de 108,8 millions de dollars, selon FactSet.

Asana – Les actions ont progressé de plus de 6% avant la commercialisation après que l’opérateur de la plate-forme de gestion du travail a signalé une perte et des revenus inférieurs aux attentes qui ont dépassé les attentes des analystes au premier trimestre. Le chiffre d’affaires d’Asana au cours de la dernière période était de 152,4 millions de dollars, par rapport au consensus des analystes de 150,5 millions de dollars de FactSet.

– Hakyung Kim, Jesse Pound et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage