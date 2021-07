Les boîtes de nuit d’Angleterre ont rouvert alors que le pays a levé la plupart des restrictions restantes après plus d’un an de fermetures, de mandats de masque et d’autres restrictions à la liberté liées à la pandémie

