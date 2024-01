« Sentiment solennel » : les autorités vont étendre les recherches après l’identification du cimetière noir perdu sur la base de l’armée de l’air en Floride

Les responsables de la base aérienne MacDill ont confirmé l’emplacement du cimetière perdu de Port Tampa, un lieu de sépulture où de nombreuses familles noires ont été enterrées pendant la ségrégation, après qu’une enquête archéologique a identifié 121 tombes possibles à la base de Tampa, en Floride.

Les recherches et les enquêtes dans la zone pour trouver d’autres tombes possibles se poursuivront jusqu’en 2024, ont déclaré les responsables de la base à ABC News.

“C’est un sentiment solennel de savoir que l’un des cimetières perdus de Tampa se trouve ici où nous vivons et travaillons”, a déclaré vendredi à ABC News le sous-lieutenant Laura M. Anderson, officier des affaires publiques à la base MacDill de l’armée de l’air américaine.

Elle a ajouté : “Mais cela entraîne également un sentiment de clôture. La redécouverte du cimetière de Port Tampa signifie que nous pouvons désormais rendre hommage à ceux qui reposent ici et savoir qu’ils ne sont plus une partie oubliée de l’histoire.”

En 2019, des chercheurs du Tampa Bay History Center ont contacté la base aérienne MacDill pour les alerter de la possibilité que le cimetière se trouve à l’intérieur de la base après avoir trouvé des documents remontant à 1939 qui donnaient une description approximative de l’endroit où se trouvait le port de Tampa. Le cimetière a été localisé.

“J’ai utilisé ces informations et regardé les cartes que nous avions au Centre d’histoire, et j’ai pu localiser à peu près l’endroit où ce cimetière aurait dû se trouver sur ce qui est maintenant la propriété du gouvernement fédéral et de la base aérienne MacDill, mais à cette époque , ne l’était pas”, a déclaré à ABC News Rodney Kite-Powell, historien au Tampa Bay History Center.

Un an plus tard, les responsables de la base ont déterminé que le cimetière était situé près de la porte Tanker Way, à l’intérieur de la base. En 2022 et 2023, les autorités ont mené une enquête archéologique non intrusive qui a identifié 121 tombes probables situées dans ce qui était l’emplacement possible du cimetière afro-américain.

“Pour la communauté noire, cela signifie beaucoup”, a déclaré vendredi à ABC News Yvette Lewis, présidente de la branche du comté de Hillsborough de la NAACP, à propos de la découverte du site de la tombe. “Certaines personnes ne savaient même pas qu’elles avaient des ancêtres qui se trouvaient dans certaines de ces tombes situées dans le cimetière”.

“C’est donc un soupir de soulagement que nous ayons localisé les cimetières afro-américains disparus ou volés”, a-t-elle déclaré.

Les recherches et les enquêtes dans la région se poursuivront cette année, ont indiqué les responsables. Semblable aux recherches précédentes, l’équipe s’appuiera sur un géoradar, des chiens cadavres et des enregistrements historiques et espère obtenir des résultats vers le milieu de 2025, selon Anderson.

Airman senior Tiffany Emery/US Air Force via AP

“Nous étendons notre zone de recherche au nord de l’endroit où se trouvent la majorité des tombes du cimetière de Port Tampa pour nous assurer de définir avec précision les limites du cimetière et de ne rien manquer”, a déclaré Anderson.

La base a organisé un service pour les personnes enterrées en 2021 et a consacré un mémorial sur place. Anderson a déclaré qu’ils travailleraient avec les parties prenantes de la communauté pour déterminer les actions à entreprendre ensuite concernant le mémorial du cimetière de Port Tampa après la conclusion des recherches élargies.

Lewis pense que le terrain où les tombes ont été trouvées devrait être dégagé et transformé en cimetière, avec une plaque racontant l’histoire du lieu de sépulture.

“C’est un sujet lourd et cela remplit nos cœurs parce que nos proches ne peuvent pas se reposer et cela fait mal parce que nous parlons au nom de ceux qui, bien sûr, ne sont certainement pas capables de parler pour eux-mêmes”, a déclaré Lewis.

“Nous devons réparer ce tort”, a-t-elle poursuivi. “Et quelqu’un doit réparer cette partie de l’histoire.”