Sentiers hauts et flamboyants : Sask. soeurs jumelles réussissant ensemble au rodéo

Réseau des créateurs de CBC Saskatchewan est un endroit où de jeunes conteurs numériques d’horizons divers peuvent produire du contenu vidéo original à diffuser sur CBC et raconter des histoires à travers leur propre objectif. Contactez-nous ou présentez votre propre histoire ici.

Les jumeaux Mackenzie et Taylor L’Heureux ont presque tout fait ensemble depuis leur naissance.

Maintenant, les sœurs de 19 ans utilisent une petite rivalité fraternelle pour se pousser à poursuivre leurs rêves.

« C’est vraiment difficile de devoir s’entraîner soi-même et ensuite nos chevaux en plus, c’est une sorte d’expérience d’apprentissage », a déclaré Taylor.

Mackenzie, à gauche, et Taylor L’Heureux, à droite, avec un de leurs chevaux sur la ferme de leurs grands-parents près de North Battleford, Sask. (Jenalene Antoine)

Le couple a grandi dans une petite ferme près de North Battleford, en Saskatchewan.

Leur famille ne possédait aucun cheval jusqu’à ce qu’un voisin leur en donne un à partager. Après beaucoup de travail acharné pour entraîner les chevaux et les unes pour les autres, les sœurs ont commencé à participer à des compétitions de cordage et de course.

« Je ne me vois pas faire les choses différemment. J’adore passer du temps sur la route avec ma sœur », a déclaré Mackenzie.

Les sœurs jumelles Taylor et Mackenzie L’Heureux s’entraînent pour une compétition de rodéo. (Jenalene Antoine)

Taylor a dit qu’elle était un peu gênée lors des premiers rodéos auxquels ils ont assisté. Il était clair qu’ils n’étaient pas les concurrents typiques, dont beaucoup avaient des chevaux très chers et des équipements sophistiqués.

« Nous n’avions pas le look cool, je suppose, ni la belle remorque et le camion », a-t-elle déclaré. « Nous avions l’éthique du travail et nos chevaux, et c’est tout ce dont nous avions besoin. »

Pousser ensemble leur a donné la force de surmonter les défis.

Le circuit de rodéo est dominé par les hommes. Mackenzie a déclaré que toute critique sévère des hommes était utilisée comme une opportunité de s’améliorer.

« Certaines d’entre elles peuvent être vraiment directes et honnêtes, et elles peuvent être vraiment négatives … alors vous devez juste apprendre à démonter ces informations qu’ils vous donnent et à les utiliser pour vous aider à être meilleur », a déclaré Mackenzie.

Taylor L’Heureux, à gauche, et sa sœur jumelle Mackenzie, à droite, sont toutes deux dans le domaine médical et disent qu’il était difficile d’aller dans différentes écoles après avoir tout fait ensemble pendant si longtemps. (Jenalene Antoine)

En plus de l’équitation, les jumelles ont toutes deux décidé de poursuivre une carrière dans le domaine de la santé, Mackenzie en dentisterie et Taylor en soins infirmiers. Fréquenter différentes écoles était un choix difficile, mais ils ont tous deux convenu que cela leur donnait une nouvelle perspective.

« J’ai beaucoup appris en étant loin d’elle et en faisant les choses par moi-même », a déclaré Mackenzie. « Je pense que cela nous a rapprochés, je dirais, et nous a fait réaliser à quel point nous comptons sur l’autre et à quel point nous aimons être avec l’autre personne. »

« C’est bizarre à dire, mais j’avais l’impression qu’une partie de moi partait ou passait à autre chose », a déclaré Taylor.

Un voisin a offert aux jumeaux leur premier cheval. Après cela, ils ont travaillé ensemble pour apprendre à rouler et à faire de la compétition. (Jenalene Antoine)

Les sœurs voyagent à travers l’Amérique du Nord pour la saison de rodéo et rivalisent avec l’équipe de rodéo de l’Université de la Saskatchewan.

Ces jours-ci, ils rivalisent avec sept chevaux qu’ils ont entraînés ensemble à la ferme de leurs grands-parents.

Être à l’université pendant la compétition n’est pas facile, mais les sœurs ont trouvé des moyens d’étudier et de faire leurs devoirs sur la route.

« Vous devez juste y travailler d’une manière ou d’une autre, si c’est sur le trajet là-bas, si c’est dans la chambre d’hôtel », a déclaré Taylor. « Une personne conduit, et l’autre assise là à étudier ou à dormir, vous pouvez donc vous déconnecter pour conduire. »

Travailler avec des chevaux peut être gratifiant, mais cela comporte aussi ses propres défis. Les animaux peuvent se blesser lorsqu’ils s’entraînent pour les compétitions à venir.

Mais les sœurs disent que gagner est particulièrement satisfaisant, car ce sont juste elles deux qui ont fait tout le travail.

« Nous n’avons pas commencé avec beaucoup. Nous avions un camping-car avec un pare-chocs et nous avions des chevaux non aguerris qui n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient », a déclaré Taylor. « Mais tout s’est bien passé, car nous avons quand même réussi.

« Et nous étions heureux de le faire. C’était donc toujours une expérience incroyable. »