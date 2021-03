Sentez-vous plus à l’aise avec les animaux qu’avec les humains, dit Adah Sharma

L’actrice Adah Sharma dit qu’elle est plus à l’aise avec les animaux qu’avec les humains. Les animaux, ajoute-t-elle, sont simples et faciles à interagir.

«Je me suis toujours senti plus à l’aise avec les animaux qu’avec les humains. Je suis la plus mal à l’aise dans les lieux sociaux comme les fêtes avec des gens que je ne connais pas. Mais mettez-moi dans une jungle avec des animaux et je me sens chez moi! Les animaux sont simples, faciles à interagir. Ils vivent dans le moment présent », a déclaré Adah à IANS.

L’actrice a récemment sauvé un oiseau blessé lors du tournage et l’a nommé Twitter! L’oiseau est tombé d’un arbre dans une jungle près d’Hyderabad où elle tournait pour un projet à venir.

«J’ai demandé à mon public sur Instagram comment ils aimeraient appeler l’oiseau. Twitter était l’une des réponses. Comme j’aime tweeter et faire des sons d’oiseaux, je pensais que Twitter serait un joli nom! » elle a expliqué le nom.

Adah est également préoccupé par le problème de la mort des oiseaux en raison du réseau mobile, de la pollution de l’air et d’autres problèmes d’origine humaine qui endommagent notre environnement. L’actrice a partagé: «La disparition des oiseaux est triste. Ils font partie de mère nature et elle traite avec les humains de la pollution et d’autres problèmes à sa manière.

L’actrice a récemment figuré dans le court métrage Chuha Billi, avec Anupriya Goenka. Elle a récemment déclaré qu’elle avait signé cinq nouveaux films Telugu.