Sentez-vous la magie dans l’air? – Section locale de Shaw

Si vous faites partie de ces personnes qui ne croient toujours pas à la magie, je vous mets au défi.

Sortez de chez vous et franchissez le seuil d’octobre.

Si vous êtes sur cette planète depuis un certain temps et que vous n’avez toujours pas été impressionné par la palette de couleurs brillantes de notre Créateur – sans parler de tous les autres miracles quotidiens qui sont à portée de main – soit a) vous ne faites pas attention ou b) vous travaillez trop dur ou c) vous ne voulez pas croire en la magie ou d) tout ce qui précède.

Octobre est magique simplement parce qu’il existe.

Vergers de pommiers. Fermes de citrouilles. Ratisser les feuilles. Chemises en flanelle. Couvertures pelucheuses. Nuits fraîches. Sweats à capuche. Feux de camp. Ciel étoilé étincelant. Chocolat chaud. Jazz d’automne au coin du feu… la liste est longue.

Ces 31 jours ne viennent qu’une fois à chaque rotation autour du soleil, et ils sont déjà à moitié écoulés.

Tout ce qui nous est demandé, c’est de permettre à notre esprit de s’en délecter.

Être juste.

L’un de mes souvenirs préférés date du 16 octobre 1992.

Une sorte de journée bizarre.

Rien de monumental ne s’est produit ce jour-là, vraiment.

Mon frère et moi avions conduit à Bloomington-Normal, où j’ai fait imprimer des CV et des lettres de motivation dans un magasin de photocopie. J’avais daté les lettres du 16 octobre 1992. Pendant que j’étais là-bas, j’en ai déposé quelques-unes dans diverses entreprises et j’ai posté le reste à mon retour à la maison. (Oui, jeunes lecteurs, nous avons vraiment dû faire tout ce travail de jambe pour une recherche d’emploi dans l’ère ancienne, pré-Internet).

Plus tard, nous avons rencontré mon meilleur ami du lycée, qui avait déménagé dans la région de Bloomington-Normal, et avons mangé au restaurant mexicain de Chi Chi. Nous nous sommes régalés avec beaucoup de rires et beaucoup de nourriture.

C’est ça.

C’est tout ce que nous avons fait.

Mais ce qui le rend si mémorable pour moi, c’est l’ambiance dans l’air ce jour-là.

Ce n’était pas ensoleillé ou coloré à l’extérieur.

C’était pluvieux et brumeux, “comme de la soupe aux pois”, je me souviens avoir dit sur le chemin du retour, dans la Pontiac Phoenix de mon frère, avec le rembourrage agrafé au plafond, la porte cassée et probablement du Pearl Jam, du Nirvana ou d’autres musiques grunge. sur la platine cassette.

Dans ce contexte, la vie quotidienne s’est transformée en une aventure enchantée.

Un qui est resté logé dans mon cœur de sorte que rien qu’en le rappelant, j’ai l’impression d’avoir à nouveau 20 ans, même pendant que je suis assis ici en tapant ces mots sur mon ordinateur portable en 2022, avec tant d’autres expériences vécues.

Bon temps.

Oui, octobre est magique, à bien des égards.

Dans les journées lumineuses et colorées, tout autant que les journées sombres et pluvieuses du genre «soupe aux pois».

La seule différence est avec qui nous sommes, où nous sommes et ce que nous faisons, alors que nous vaquons à nos occupations quotidiennes de création d’âme.

Au moment où j’écris ceci, je me rends compte que le dimanche est le 16 octobre et je prévois de rencontrer ma cousine à Bloomington-Normal pour acheter une robe qu’elle portera à mon mariage en mars.

Une sorte de journée bizarre.

Juste un autre jour passé à faire de l’âme.

Si vous faites partie de ces personnes qui ne croient toujours pas à la magie, sortez de chez vous et franchissez le seuil d’Octobre…