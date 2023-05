"Sentez-vous justifié": Ex-conseiller économique en chef sur Clean Chit au groupe Adani

Vendredi, l’ancien conseiller économique en chef Krishnamurthy Subramanian a déclaré que la note claire du panel nommé par la Cour suprême au groupe Adani avait confirmé sa position selon laquelle il n’y avait eu aucune fraude ou manipulation dans l’affaire et que la flambée des cours des actions après 2021 pourrait être attribuée à l’amélioration des infrastructures investissement dans le sillage du budget post-Covid de l’Inde.

« Le cours de l’action d’Adani a augmenté après 2021, principalement à partir de mars 2021. C’est à ce moment-là que le budget post-Covid a été présenté et que l’économie indienne a changé et a commencé à investir beaucoup plus dans les infrastructures. J’ai interprété Adani comme un bénéficiaire en tant qu’entreprise d’infrastructure », a déclaré M. Subramanian.

« Je me sens justifié par le rapport qui a été soumis à la Cour suprême, dans lequel le groupe d’experts dit clairement qu’il ne peut trouver aucune preuve suggérant qu’il y a eu fraude… En examinant les preuves, le groupe n’a pas trouver aucune preuve convaincante de fraude ou de manipulation », a-t-il dit.

L’ancien conseiller économique a également défendu les membres du panel, dont KV Kamat, ancien directeur général et PDG d’ICICI Bank, et l’avocat financier Somasekhar Sundaresan, contre les allégations du Congrès de l’opposition, affirmant leur intégrité et leur expertise.

« Ce sont des personnes indépendantes d’esprit, et ce sont aussi des experts. Je pense que vous savez que c’est devenu une tendance que je voudrais fortement décourager. Lorsque le message ne semble pas correspondre au message précédent, il y a une tendance à appeler des noms. Je pense que c’est une tendance qui doit être évitée », a-t-il déclaré.

Le groupe d’experts, nommé par la Cour suprême, a autorisé le groupe Adani à la suite d’une enquête sur des allégations d’échec réglementaire du Securities and Exchange Board of India (SEBI) concernant des allégations du vendeur à découvert américain Hindenburg Research.

Le panel n’a trouvé aucune preuve de manipulation des prix par le groupe Adani et a noté que le conglomérat avait pris les mesures nécessaires pour rassurer les investisseurs de détail.

« A ce stade, compte tenu des explications fournies par le SEBI, étayées par des données empiriques, prima facie, il ne serait pas possible pour le comité de conclure qu’il y a eu un échec réglementaire autour de l’allégation de manipulation des prix », indique le rapport. soumis à la Cour suprême.

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)