Sentez que mon propre petit univers est là-bas avec «  Runaway  », déclare la chanteuse Aurora sur la tendance Instagram populaire

Chanteur Aurora ‘Fuyez‘est devenu une sensation virale sur les pages de médias sociaux, la chanson devenant un filtre à succès. Le chanteur norvégien qui a écrit la chanson à l’âge de 11 ans est sorti en 2015. Maintenant, après près de six ans, Aurora, 24 ans, a eu la surprise de devenir une sensation virale grâce à la chanson à succès. Dans une interaction récente avec Pinkvilla. la chanteuse a longuement parlé de sa chanson devenant virale en plus.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait regardé des bobines Instagram et des vidéos TikTok d’internautes réalisées sur sa chanson, Aurora a déclaré au portail de divertissement: « Eh bien, j’ai en fait vu beaucoup de vidéos. Elles sont si belles et je sens que mon petit univers est là-bas. avec ‘Fuyez». La façon dont les gens ont créé ce beau monde, tout est tellement bon. C’est très émouvant. Je suis vraiment impressionné par la créativité des gens et par leur beauté esthétique. «

Partageant le parcours de la chanson, le chanteur a déclaré: « J’avais 11 ans quand j’ai écrit cette chanson. C’est tellement étrange à penser, c’est incroyable. Je n’ai jamais vraiment rêvé d’être un artiste, ce n’était jamais mon plan. C’est arrivé par accident. J’adore écrire dans ma chambre pour moi-même et j’ai trouvé tellement de réconfort dans la musique et c’était assez. Donc quand j’ai écrit cette chanson, je ne pensais même pas que quiconque l’entendrait. Je serais la seule personne le monde entier pour savoir que cette chanson a jamais existé. Maintenant, il est très étrange de penser que les gens écoutent ma chanson. «

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait l’intention de visiter l’Inde, Aurora a révélé: « L’Inde est sur ma liste de seau depuis très longtemps. Il y a quelque chose de magique en Inde. Une partie de mon âme y appartient et aspire à y aller. Je voulais venir il y a des années, mais je pense que peu de gens me connaissaient en Inde. Donc, mon équipe a dit qu’il n’y avait aucune raison d’y aller. «