Sensibiliser les meurtriers présumés ne ramènera pas nos femmes et filles autochtones disparues et assassinées à la maison

Cette chronique est l’opinion de Nicole Murdock, mère crie et anishinaabe, écrivaine et étudiante universitaire. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Lors de mon dernier semestre de lycée, j’ai suivi un cours de “sujets interdisciplinaires en sciences”. Alors que la classe consistait principalement à regarder des rediffusions de CSI : Enquête sur les scènes de crime à une époque où il était encore à son apogée, je me souviens avoir été chargé d’écrire un essai de recherche.

L’objet? Un tueur en série de mon choix.

La personne sur laquelle j’ai choisi d’écrire n’est pas importante, mais je me souviens de ce que j’ai ressenti lorsque j’ai commencé à en apprendre davantage sur ses victimes. Avec le recul, je comprends que c’est là que mon inconfort face au sensationnalisme de la société envers le tueur en série a commencé.

En mai 2022, les restes partiels de Rebecca Contois, 24 ans, ont été découverts dans une poubelle à l’extérieur d’un appartement à Winnipeg.

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré dans les jours qui ont suivi la découverte.

En juin 2022, le service de police de Winnipeg a annoncé qu’il avait localisé et identifié d’autres restes de Contois, après avoir effectué une recherche dans la décharge de Brady Road.

Des mois plus tard, Skibicki a été accusé de trois autres chefs de meurtre au premier degré.

Contrairement à Contois, cependant, les corps de Morgan Harris, 39 ans, de Marcedes Myran, 26 ans, et d’une quatrième femme non identifiée – à qui les aînés autochtones ont donné le nom de Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman, jusqu’à ce qu’elle soit identifiée — n’ont pas été retrouvés.

Les trois victimes confirmées étaient des femmes autochtones, et la police pense que Buffalo Woman l’était également.

De gauche à droite : Morgan Beatrice Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois. La police de Winnipeg a déclaré le jeudi 1er décembre 2022 qu’elle avait accusé Jeremy Skibicki de meurtre au premier degré dans la mort des trois femmes, ainsi que d’une quatrième, que les membres de la communauté ont nommée Buffalo Woman, parce que la police ne la connaît pas. identité. (Soumis par Cambria Harris, Donna Bartlett et Darryl Contois)

Les accusations portées contre Skibicki n’ont pas été prouvées devant les tribunaux, mais après l’annonce, les médias, les politiciens et les défenseurs de la communauté locale ont commencé à qualifier ces homicides de fonctionnement d’un tueur en série présumé.

Nous avons choisi de voir les actes de violence à travers le prisme du divertissement. -Nicole Murdock

Indépendamment du fait que ces actes de violence horribles atteignent ou non le seuil requis pour les qualifier d’actes de tueur en série, ce langage détourne notre attention d’une conversation beaucoup plus urgente.

Un récit sensationnaliste

Aucune personne n’est la seule menace pour les femmes autochtones de Winnipeg.

Le récit sensationnaliste d’un seul individu violent qui aurait ciblé des femmes autochtones n’engage pas le public dans des conversations sur la violence que subissent les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées (MMIWG2S) au sein de la société en général.

La vérité est qu’aucune arrestation ne rendra les femmes autochtones plus sûres.

Je ne suis pas un adepte du “vrai crime”. Bien sûr, j’ai écouté la première saison de En série podcast avec tout le monde, mais au fil des ans, il semble qu’il y ait eu un changement.

Le vrai crime a continué d’étendre sa portée en tant que genre de divertissement. Au cours d’un semestre, j’ai perdu le compte du nombre de fois où le professeur de ma classe de correction institutionnelle a roulé des yeux chaque fois qu’un de mes camarades de classe a évoqué Netflix et Jeffrey Dahmer juste pour le plaisir.

Le sensationnalisme des tueurs en série présumés a entravé l’importance de raconter des histoires inédites. Cela a perturbé la responsabilité que nous portons en tant que société d’adopter des changements et d’honorer les victimes qui nous ont été volées.

Collectivement, nous avons choisi de voir les actes de violence à travers le prisme du divertissement et, par conséquent, nous refusons d’affronter les réalités violentes de notre société.

Au fur et à mesure que de plus en plus de détails seront révélés au cours de l’enquête et du procès pour meurtre, la fascination pour le tueur en série présumé récemment désigné de la ville continuera de croître.

Les femmes autochtones sont sacrées et nous refusons d’être enterrées sous les gros titres. -Nicole Murdock

La liste des MMIWG2S, cependant, s’allonge depuis des décennies et nos cris sont restés inaudibles. L’ambivalence abonde.

La mort de Rebecca Contois, Morgan Harris, Marcedes Myran et Buffalo Woman fait partie d’une crise beaucoup plus vaste contre laquelle la société n’a pas pris les mesures appropriées.

Au Canada, les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones sont intentionnellement ciblées et soumis de manière disproportionnée à la violence. Nous représentons 28 % des femmes assassinées, même si nous ne formons que 4 % de la population au Canada. Nous sommes 12 fois plus susceptibles d’être assassinées ou de disparaître que les femmes non autochtones.

Le taux auquel nous sommes assassinées est plus de sept fois plus élevé que celui des femmes non autochtones (toutes ces statistiques proviennent de le site Web du gouvernement fédéral). Avec la plus grande population autochtone urbaine du pays, Winnipeg se trouve au centre de la crise du MMIWG2S.

La réalité violente est que nos plus grandes menaces restent en liberté dans société.

Renommer la crise du MMIWG2S en une série d’événements violents dont une personne seule est prétendument responsable ne ramènera pas nos proches à la maison.

Collectivement, nous devons rejeter le récit sensationnaliste de tueurs en série présumés à des fins d’appâtage et de divertissement.

Les femmes autochtones sont sacrées et nous refusons d’être enterrées sous les gros titres de ceux qui cherchent à nous détruire.

Cette chronique fait partie de la section Opinion de CBC. Pour plus d’informations sur cette section, veuillez lire le blog de cet éditeur et notre FAQ.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.