Sensibilisation et collecte de fonds pour la santé mentale avec une randonnée à vélo annuelle à Kelowna

Le Payton and Dillon Budd Memorial Ride était de retour à Kelowna le 11 juin et plus grand qu’avant.

La spécialiste des événements de l’Association canadienne pour la santé mentale, Kelowna, Sarah Wallace, a déclaré qu’un nombre impressionnant de personnes s’étaient inscrites à la dernière minute.

« Nos chiffres au cours des dernières 48 heures ont monté en flèche. L’année dernière était notre première année après COVID et nous avons vu 247 coureurs. Cette année, nous avons vu 450 coureurs.

La randonnée annuelle encourage les conversations sur la sensibilisation et la prévention du suicide tout en collectant des fonds pour les personnes aux prises avec une maladie mentale localement.

« Payton et Dillon Budd se sont tous deux suicidés. Aujourd’hui est une journée pour les honorer et honorer les autres personnes qui célèbrent également les membres de la famille et les amis. Nous sommes ici pour amasser des fonds pour les programmes et les services de l’ACSM de Kelowna.

Les participants pouvaient choisir parmi plusieurs itinéraires, allant d’une marche de cinq kilomètres à une balade de 100 kilomètres. Chaque participant a reçu une médaille.

Après le trajet, les gens ont eu droit à une petite after party avec des massages pour les cavaliers, de la nourriture et du café, de la musique live et des jeux pour les enfants.

À midi le 11 juin, plus de 109 000 $ avaient été amassés. L’objectif de la collecte de fonds est de 150 000 $.

