Sensibilisation au deuil et soutien dans la région de Keweenaw | Actualités, Sports, Emplois

Tout le monde vit une perte et un chagrin. Décès d’un parent, d’un conjoint, d’un frère ou d’une sœur, d’un enfant. Perte d’un emploi. Divorce. Retraite.

Ce qui compte, c’est la façon dont nous le gérons.

Il existe de nombreux groupes de soutien aux personnes en deuil dans la région de Keweenaw. Samedi dernier, un programme communautaire de sensibilisation au deuil à Houghton a exploré le deuil et la manière d’y faire face.

L’atelier était parrainé par une coalition d’agences communautaires de santé et de services sociaux, dont Omega House, un centre de soins palliatifs et de répit qui gère également un groupe mensuel de soutien au deuil. Près de deux douzaines de résidents de la communauté et de professionnels qui travaillent avec des personnes en deuil se sont réunis pendant quatre heures à l’église luthérienne Saints Peter et Paul de Houghton.

« Notre culture fait de grands efforts pour ne pas penser ni parler de la mort, de la mort et du chagrin. » a déclaré Mark Miron, qui a prononcé le discours d’ouverture. « Cela affecte la façon dont nous gérons le deuil. »

Miron est professeur agrégé au nouveau programme de baccalauréat en sciences infirmières de Michigan Tech. Il est enseignant en soins infirmiers depuis 15 ans, spécialisé en soins infirmiers psychiatriques et en santé mentale. Il croit qu’il est essentiel que les infirmières comprennent le deuil et sachent comment aider les personnes confrontées à ce deuil.

La mort change nos plans

Le problème est que nous sommes des planificateurs, a déclaré Miron. « Nous planifions nos vies, nous planifions nos relations, nous planifions la vie de nos enfants. Ensuite, nos plans sont perturbés par la mort et nous devons élaborer de nouveaux plans. Telle est la nature de la vie, et telle est la lutte contre le deuil.

Nous ne pouvons pas éviter le chagrin ; tout le monde en fera l’expérience, a souligné Miron. Et il n’y a rien de tel que « en deuil, c’est vrai » il a dit. « Le deuil est un voyage, pas un événement. Le parcours de chacun à travers le deuil est unique.

« Le deuil change toute votre vision de la vie » Miron a poursuivi en disant. « Le deuil est donc une opportunité. Le deuil nous encourage à regarder ce que nous faisons de nos vies, ce que nous faisons aujourd’hui.

« Nous ne nous remettons pas de ces pertes. Nous trouvons de nouvelles façons de vivre. il a dit.

Il est également difficile pour les amis et les proches des personnes en deuil de savoir quoi dire ou faire. « Nous voulons réparer leur chagrin » » dit Miron. « Nous voulons dire les bons mots. Il n’y a pas de bons mots. Ce n’est pas notre rôle d’arranger les choses. L’une des choses les plus puissantes que nous puissions faire est simplement d’être avec quelqu’un.

Une autre conférencière, Cynthia Drake, a développé les remarques de Morin. « Notre culture occidentale est linéaire dans sa pensée ; nous voulons ranger les choses », dit-elle. Drake est l’éducateur en soutien au deuil à Omega House. Elle y dirige un groupe de soutien aux deuils de 17h à 18h le troisième jeudi de chaque mois.

« Nous n’avons rien à réparer » dit Drake. « Nous devons normaliser ce qui est absolument anormal. » Lorsque vous essayez d’aider une personne en deuil, « Nous devons témoigner, honorer le chagrin d’autrui et résister à la tentation de lui dire de continuer sa vie. Nous devons être de doux gardiens de l’espace, offrant aux gens un espace sûr pour faire leur deuil.

Étapes du deuil

Miron et Drake ont tous deux fait référence aux étapes bien connues de la mort et du deuil de la psychiatre Elizabeth Kubler-Ross : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. « La réalité est que ce n’est pas si clair » » dit Miron. Tout le monde ne passe pas par ces étapes dans l’ordre, et certains n’en traversent que quelques-unes, a-t-il expliqué.

Les gens peuvent se déplacer dans les scènes, a déclaré Drake. Ils peuvent se retrouver à un stade antérieur et y faire face à nouveau. « Le parcours du deuil n’est pas linéaire. Cela ressemble plus à un labyrinthe. dit-elle. « Cela fait partie du cercle désordonné de la vie. »

Parmi les autres intervenants figuraient les travailleuses sociales Kim Green et Julie Beck. « Il n’y a rien de mal chez vous lorsque vous ressentez les symptômes émotionnels, physiques ou spirituels du deuil » » dit Green. Ce qui est utile, c’est de laisser sortir son chagrin, de pleurer seule ou avec quelqu’un d’autre, de faire de l’exercice, une bonne alimentation, de dormir, a-t-elle poursuivi. Ce qui n’aide pas, c’est la suppression, l’évitement et l’isolement.

Beck a parlé de s’adapter à la perte. « Les humains sont extraordinaires ; ils sont capables de s’adapter », dit-elle. « Le deuil nous change tous, et chaque personne vit son deuil différemment. » Le deuil nous donne l’opportunité de réfléchir, de faire de nouvelles choses, de nous ouvrir à de nouvelles possibilités, a-t-elle ajouté.

« L’adaptation est un processus » a-t-elle poursuivi en disant. « Quelle que soit la manière dont vous vous adaptez, c’est bien, tant que vous continuez à vous adapter. »

Le deuil en mouvement

Devant de petits groupes sur la perte d’un enfant, la perte d’un conjoint, la perte d’un parent, la perte par suicide, la perte prénatale et la pleine conscience dans le deuil, Roberta Rosenberger, guide certifiée du mouvement du deuil, a dirigé le groupe dans des mouvements doux et assis en se concentrant sur connexion, grâce et amour. Les mouvements sont conçus pour aider les personnes en deuil à utiliser le mouvement pour trouver la paix et l’acceptation de leur perte, une relation continue avec leur proche et leur propre estime de soi.

Le Dr Sigurds Janners, interniste à Hancock, a été l’un des fondateurs d’Omega House et siège à son conseil d’administration depuis sa création. « Nous ne pouvons pas réparer le deuil » il a dit. « Nous devons nous y retrouver. Il est très important de partager ce que l’on ressent, d’être ouvert et de ne pas cacher ses émotions.

Le Dr Janners appelle son travail avec Omega House et le soutien au deuil « l’amour de ma vie. »

Il existe un certain nombre de groupes de soutien locaux et de ressources en ligne pour les personnes aux prises avec un deuil. En voici quelques uns:

• Groupe de soutien communautaire en cas de deuil le troisième jeudi, de 17 h à 18 h, le troisième jeudi de chaque mois à Omega House. Pour plus d’informations, appelez ou envoyez un SMS à Cynthia Drake, éducatrice de soutien au deuil d’Omega House, au 906-376686 ou par courrier électronique à [email protected].

• Parents en deuil (pour les parents et les grands-parents), de 11 h à 13 h le premier samedi de chaque mois à l’église catholique St. Ignatius, 305, rue Portage, Houghton. Contactez Brian Haduski au 906-231-1832 ou Tammy Haduski au 906-231-7071.

• Veuves en deuil, le deuxième samedi de chaque mois, de 11 h à 11 h 30 pour la messe, de 11 h 30 à 12 h 30 pour le déjeuner et le soutien au deuil à l’église Sacred Heart, 56512 rue Rockland, Calumet. Contactez le bureau de l’église au 906-337-0810.

• Groupe de soutien aux personnes en deuil par suicide, de 17h30 à 19h00 le premier mardi de chaque mois à l’église Lakeside Covenant, 111 Pennock Avenue, Baraga. Appelez Ann Marie au 906-353-4506 ou envoyez un e-mail à [email protected].

• GriefShare, un programme hebdomadaire gratuit et non confessionnel comprenant des vidéos et des discussions de groupe à l’église baptiste Bethany, 48544 Main Street, Dollar Bay. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, envoyez un e-mail au bureau de l’église à [email protected].

• What’s Your Grief propose des ressources en ligne utiles, notamment des brochures sur la gestion du deuil, la gestion après le décès de votre conjoint, la gestion après le décès de votre frère ou sœur, la gestion après le décès de votre enfant et la gestion après le décès de votre parent. Allez sur whatsyourgrief.com.

• Grief in Motion, utilisant le pouvoir du mouvement, de la respiration et du son pour libérer leur douleur. Contactez Roberta Rosenberger au 906-281-7219.

• Coalition communautaire sur le deuil et le deuil, offrant éducation, soutien et références. Pour plus d’informations sur les ressources en matière de deuil, appelez le 906-482-4357 (anciennement Dial Help).







