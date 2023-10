Sensibilisation à la cybersécurité : points à retenir de la Tech Leadership Conference de cette année | Nouvelles

BOX ELDER, SD – Des centaines de personnes issues d’organisations de toutes tailles de l’ouest du Dakota du Sud ont assisté à la toute première conférence sur le leadership technologique à Box Elder.

La conférence était parrainée par Golden West Technologies et Omnitech, qui ont réuni des experts du secteur de la cybersécurité pour sensibiliser les entreprises aux cybermenaces.

Nick Rogness, directeur de la technologie chez Golden West, a déclaré : « Cette menace est réelle, elle se trouve dans le Dakota du Sud, ce n’est pas seulement quelque chose qui se produit dans les grandes villes, elle se produit certainement au sein des communautés locales, de la communauté de l’État – et vous entendez évidemment nous en parlons également au niveau national – mais ce n’est pas un problème strictement urbain.»

La conférence était ouverte à tous ceux qui souhaitaient y assister, mais s’adressait aux personnes travaillant dans des domaines non techniques.

Rogness espère que les participants repartiront avec les outils dont ils ont besoin pour être proactifs face à un problème qui continue d’évoluer à mesure que de nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle, se développent.

Philip McCauley est associé chez Omnitech. Il a déclaré : « Il va apprendre plus vite et évoluer plus vite que nous ne pouvons réellement réagir en tant qu’humains, il sera donc extrêmement important de voir comment nous intégrons cela dans notre vie quotidienne. »

La cybercriminalité n’est pas seulement un problème pour les entreprises. Les individus sont souvent ciblés pour leurs informations personnelles telles que leurs numéros de sécurité sociale, leurs noms d’utilisateur et mots de passe, ainsi que leurs informations complémentaires.

Tony Pannone est le directeur de l’information de Highmark Federal Credit Union et a assisté à la conférence. Il a déclaré que l’ingénierie sociale – l’interaction interhumaine – est l’un des principaux outils utilisés pour obtenir des informations.

Pannone a déclaré : « Le simple forçage brutal et l’accès à un compte bancaire ne se produisent généralement pas. Il y a généralement une implication humaine ou quelqu’un a passé un appel téléphonique – où ils disent « ne partagez pas ce code d’accès », qui est envoyé par SMS sur votre téléphone – quelqu’un vous appelle et vous demande que c’est votre premier signal d’alarme.

Il affirme que les employés de banque ne demanderont jamais de mot de passe ni d’informations à deux facteurs, et que ces informations ne devraient même pas être partagées avec les conjoints.

Il affirme que la cybersécurité n’est plus seulement un problème du service informatique et que tout le monde doit être conscient des menaces.