Lundi a été un jour de bain de sang pour les investisseurs boursiers alors que les chiffres se sont effondrés au début de la nouvelle semaine de négociation. Les deux principaux indices du marché ont enregistré des baisses d’environ 3,5% en fin de transaction. Alors que le Sensex a chuté de près de 1708 points, Nifty a fermé en dessous du niveau 14, 350. La forte baisse est attribuée à l’état de panique parmi les investisseurs en raison du récent pic de COVID-19.

Le BSE Sensex a clôturé à 47 883 points après avoir enregistré une baisse de 1707,94 points, son plus fort depuis le 26 février. Le cas du Nifty de NSE n’a pas été différent puisqu’il a chuté de 524,05 points avant de clôturer à 14 310,80. Selon un rapport de l’agence de presse PTI, le krach boursier a conduit l’investisseur à perdre un énorme crore Rs 8,77 lakh et la part cotée en bourse à l’ESB a perdu une capitalisation boursière de plus de Rs 200 crore.

Les ravages sur le marché boursier ont rapidement commencé à évoluer sur Internet, les internautes y réagissant. Alors que pour la plupart des investisseurs, il n’y avait même pas de sourire à propos du krach boursier, certains investisseurs et utilisateurs de médias sociaux l’ont pris avec une pincée de sel en partageant leur réaction dans des mèmes, espérant que le marché rebondira plus fort qu’il l’a fait à chaque fois. après de telles chutes dans le passé

Avec plusieurs États optant pour des verrouillages partiels et des restrictions, les investisseurs s’inquiètent des perspectives d’un autre verrouillage suite à la forte augmentation du nombre de cas de coronavirus. Alors que le marché tente toujours de se remettre de l’impact du verrouillage de l’année dernière, les experts estiment qu’un autre verrouillage ou même des restrictions partielles peuvent gravement affecter l’économie indienne. Les grandes villes économiques étant partiellement soumises à des restrictions, l’image ne montre aucun signe d’amélioration de sitôt. L’Inde a signalé plus de 1,6 lakh de nouveaux cas et 879 décès hier.

