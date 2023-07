Sensex en hausse de plus de 3 600 points en un mois : qu’est-ce qui motive le rallye ?

Les marchés boursiers indiens sont sur une lancée, les indices de référence BSE Sensex et Nifty atteignant de nouveaux sommets mardi dans un contexte d’optimisme soutenu des investisseurs.

Au cours du mois dernier, le Sensex a gagné plus de 3 600 points, soit 5,7 %, pour atteindre un sommet historique de 66 985,50 mardi. Pendant ce temps, le Nifty a bondi de plus de 1 000 points, soit 5,1 %, au cours de la même période pour atteindre son sommet de 19 811,25.

Les analystes attribuent la forte hausse des indices à une combinaison de facteurs tels que les fortes entrées de capitaux étrangers, le soutien des marchés mondiaux, la détente de l’inflation américaine laissant présager la fin du cycle de hausse des taux et les attentes d’une solide saison des bénéfices de retour au pays pour le trimestre terminé. Juin 2023.

Les facteurs mondiaux incitent à l’optimisme

Les marchés mondiaux, en particulier les indices boursiers asiatiques, sont à la hausse après que l’inflation aux États-Unis a atteint son plus bas niveau en deux ans en juin. L’indice des prix à la consommation (IPC) américain a augmenté de 3% en juin par rapport à il y a un an, tandis que la mesure de base n’a progressé que de 4,8%, le plus bas depuis 2021.

Alors que les analystes s’attendent à ce que la Réserve fédérale américaine poursuive une nouvelle hausse des taux lors de sa réunion du 26 juillet, la probabilité d’une nouvelle hausse lors de la réunion de septembre semble s’éloigner avec le ralentissement de l’inflation.

En outre, les marchés mondiaux sont également soutenus par l’amélioration des perspectives économiques après que les États-Unis ont annoncé une croissance trimestrielle du produit intérieur brut (PIB) meilleure que prévu de 2 % au premier trimestre de l’exercice en cours et une baisse des demandes d’assurance-chômage.

Des données encourageantes sur tous les fronts – croissance, inflation et demandes d’assurance-chômage – ont contribué à saper les attentes selon lesquelles les États-Unis se dirigeaient vers une récession.

Les investisseurs étrangers font confiance au marché indien

Pendant ce temps, les marchés indiens bénéficient du soutien indéfectible des investisseurs de portefeuille étrangers (FPI), ce qui a contribué à maintenir la dynamique positive.

Les données des bourses montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 5,7 milliards de dollars nets d’actions indiennes en juin, le plus gros afflux de ce type depuis août 2022, dans l’attente d’une saison de bénéfices exceptionnelle et de moussons normales.

Les FPI sont également restés des acheteurs nets sur les marchés boursiers indiens pour le cinquième mois consécutif en juillet, selon les données du National Securities Depository Ltd (NSDL).

Les fortes projections de croissance pour l’Inde par diverses agences mondiales ont fait des marchés boursiers indiens une lueur d’espoir pour les investisseurs étrangers dans un scénario mondial par ailleurs sombre.

De bons résultats au premier trimestre

Les prévisions de croissance robuste des bénéfices pour le trimestre se terminant en juin 2023 (Q1FY24) alimentent également la reprise des actions indiennes. Lundi, le plus grand prêteur du secteur privé indien, HDFC Bank Ltd, a annoncé une croissance de 30% de son bénéfice net pour le trimestre de juin, dépassant les estimations. Avant cela, le principal exportateur de logiciels, Tata Consultancy Services Ltd (TCS), a également enregistré une croissance meilleure que prévu de son bénéfice net au premier trimestre, à 17 %.

Comme les premiers indicateurs sont positifs, les marchés semblent se préparer à une solide saison des bénéfices, ouvrant la voie à la prochaine étape du rallye. Cependant, les analystes conseillent la prudence car toute surprise négative sur le front économique peut déclencher une forte vente.