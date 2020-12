Lionel Messi de Barcelone a expliqué à quel point il avait été difficile de jouer sans fans l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, comparant l’expérience à une séance d’entraînement.

« C’est horrible de jouer sans fans, c’est une sensation très moche », a déclaré lundi le capitaine de Barcelone Messi au journal Marca après avoir reçu le « Pichichi« récompense pour le meilleur buteur de la Liga la saison dernière.

– Les réflexions de Marcotti: Barca dans les limbes; Messi attache Pelé

– Messi a menti à plusieurs reprises à Barcelone – Laporta

– Messi est « motivé » pour aider le Barça après un « mauvais » été

« Ne voir personne dans le stade, c’est comme une séance d’entraînement et c’est très difficile de vraiment y aller au début d’un match. »

La nouvelle norme du football dans les stades vides a certainement fait des ravages sur Messi et Barca.

Les Catalans étaient en tête de la Liga avec 11 matchs à disputer lorsque la saison dernière a été perturbée par la pandémie, mais ils ont cédé le titre au Real Madrid lorsque le jeu a repris dans des stades vides.

Ils ont ensuite subi une humiliante défaite 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions dans un Estadio da Luz vide à Lisbonne en août.

Cette saison, ils ont fait leur pire départ en 33 ans et sont actuellement cinquièmes de la Liga, loin du rythme du leader de l’Atletico Madrid, alors qu’ils n’ont pas réussi à terminer en tête de leur groupe de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2006.

jouer 1:48 Julien Laurens dit que Ronald Koeman ne met pas en place Barcelone d’une manière qui soutient adéquatement Lionel Messi.

Messi, 33 ans, connaît quant à lui sa pire saison individuelle depuis la campagne 2007-08, marquant seulement neuf buts toutes compétitions confondues, dont cinq ont été des pénalités.

« La vérité est que c’est très moche et c’est pourquoi nous voyons des matchs si équitables. Il est très difficile de gagner, quel que soit le joueur contre qui vous jouez », a ajouté Messi.

« La pandémie a beaucoup changé le football, et pour le pire. Vous pouvez le voir dans les matches, et j’espère que tout se terminera bientôt et que nous pourrons ramener les supporters dans les stades et revenir à la normale. »

Les supporters sont absents des matchs de haut niveau espagnols depuis mars, mais devraient revenir à partir d’avril une fois qu’une grande partie de la population aura reçu des vaccins pour se protéger contre le virus.

Selon les médias espagnols, le premier match avec les fans sera la finale de la Copa del Rey reportée la saison dernière entre la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao, qui doit avoir lieu le 4 avril.