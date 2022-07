Sensation incroyable ! Tearful Tiger Woods manque la coupe dans l’adieu probable de St Andrews

Un Tiger Woods en larmes a déclaré qu’il n’aurait peut-être plus jamais la chance de participer à un Open britannique à St Andrews après avoir raté la coupe vendredi avec un score de neuf au-dessus de la normale pour ses deux tours.

Le vainqueur majeur à 15 reprises a remporté deux de ses trois Claret Jugs à la maison du golf, mais a admis avoir eu du mal juste à parcourir les 18 trous après qu’un accident de voiture majeur l’ait obligé l’année dernière à subir une intervention chirurgicale d’urgence à la jambe droite.

La plupart des dommages aux chances de Woods de faire le week-end ont été causés jeudi lorsqu’il a affiché une ronde de six sur 78 pour égaler son pire départ à l’Open britannique.

Il a ciblé avec optimisme un 66 pour revenir au niveau de coupe prévu de pair pair un jour de faible score alors que la pluie nocturne adoucissait les fairways rapides.

Cependant, cela n’a jamais semblé être un objectif réaliste avec le bilan physique de l’accident clair à voir.

« C’est difficile de marcher et de jouer 18 trous. Les gens n’ont aucune idée de ce que je dois traverser et des heures de travail sur le corps, avant et après, chaque jour pour faire ce que je viens de faire », a déclaré Woods.

Un birdie au troisième a fait naître l’espoir pour les immenses galeries que l’un des plus grands joueurs de tous les temps pourrait produire un tour inoubliable.

Mais les bogeys à quatre et six ont rapidement étouffé toute chance de rallye.

Après une série de neuf pars consécutifs, un double bogey au 16e a mis du sel dans les plaies de quelques jours douloureux pour l’Américain.

Woods a tout de même reçu une ovation debout alors qu’il remontait le 18e fairway et essuyait ses larmes avant de terminer sa ronde de 75.

“J’ai eu quelques larmes. Je ne suis pas du genre à avoir très souvent les larmes aux yeux à propos de quoi que ce soit », a ajouté Woods.

“Pour moi, j’avais l’impression que cela aurait pu être mon dernier British Open ici à St Andrews. Les fans, l’ovation et la chaleur, c’était un sentiment incroyable.

Des questions vont maintenant être posées sur ce que l’avenir réserve à l’homme de 46 ans.

Il a démenti ses maux physiques pour faire la coupe des championnats Masters et PGA plus tôt cette année, mais s’est retiré de la PGA après un troisième tour supérieur à neuf.

Son classement mondial a glissé à 994 alors qu’il sauve ce qu’il lui reste de golf pour les majors.

Mais en tant qu’ancien vainqueur, Woods aura une exemption pour se qualifier pour le British Open jusqu’à ses 60 ans.

“Je n’ai rien de prévu, zéro. Peut-être quelque chose l’année prochaine, je ne sais pas, mais rien dans un futur proche. Ça y est. J’espérais juste jouer ce seul événement cette année.

