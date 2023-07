Sens. Warren, Booker, grill Bed Bath & Beyond sur l’indemnité de départ

WASHINGTON — Détaillant d’articles pour la maison Bain de lit et au-delà fait l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs démocrates pour avoir prétendument éludé les indemnités de départ de milliers d’employés licenciés après sa récente faillite.

La société, qui a dépensé 11,8 milliards de dollars en rachats d’actions pour ses dirigeants depuis 2004, « ne parvient pas à traiter les employés du commerce de détail avec dignité dans le processus de faillite », selon un lettre à la PDG de Bed Bath & Beyond Sue Gove de Sens. Elizabeth Warren du Massachusetts et Cory Booker du New Jersey.

Les législateurs affirment que Bed Bath & Beyond a refusé l’indemnité de départ à certains travailleurs après avoir déposé son bilan en avril et commencé à fermer des magasins et à licencier des travailleurs. D’autres travailleurs se sont vu refuser des correspondances 401 (k) pour les contributions après avoir reçu des directives trompeuses, indique la lettre.

Le magasin à grande surface en faillite a également annoncé le licenciement de 1 295 employés un jour avant l’entrée en vigueur d’une loi du 10 avril dans le New Jersey, esquivant ainsi la loi qui offre des protections renforcées aux travailleurs licenciés, selon la lettre. L’entreprise plus tard cours inversé après la pression publique et a accordé une semaine d’indemnité de départ pour chaque année travaillée aux employés concernés.

Bed Bath & Beyond n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires sur la lettre des législateurs.

Pendant plusieurs années, l’activité de Bed Bath s’était effondrée car elle n’avait pas réussi à s’adapter à l’essor du commerce électronique et à suivre des concurrents tels que Amazone . Alors que le détaillant faisait état d’une baisse des ventes et annonçait son intention de fermer des magasins et de réduire ses effectifs, il s’est endetté davantage pour racheter des actions dans le but d’augmenter le cours de son action.

Un record de 230 millions de dollars de rachats a été acheté sur trois mois au début de 2022, quelques mois seulement avant le début des fermetures de magasins et des licenciements.

« En conséquence, les travailleurs qui dirigeaient votre entreprise, occupaient en personnel vos magasins de détail et remplissaient les commandes en ligne sont obligés d’assumer le poids des pertes, tandis que les actionnaires et certains dirigeants s’en sortent indemnes », ont écrit les législateurs.

Warren, membre du Comité sénatorial des banques, et Booker ont demandé à Bed Bath & Beyond de s’engager à verser des indemnités de départ à ses employés et d’obtenir des informations détaillées sur sa politique d’indemnités de départ, les rachats d’actions et les dividendes et d’autres questions connexes. Les démocrates ont demandé une réponse avant le 19 juillet.