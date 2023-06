Sens des affaires avec Glenn Rogers

– Paroles de David Wylie Photographies de Don Denton

Vendre de beaux meubles était une entreprise que Glenn Rogers pouvait soutenir.

Il avait vu la valeur d’un mobilier de qualité en mettant en scène ses propres investissements immobiliers à Calgary. C’est ce contexte, plus un peu de hasard, qui a réuni Glenn et Marshall’s Home Living, basé à Kelowna, en 2022.

Glenn est impliqué dans l’achat, la vente et l’investissement dans des entreprises depuis des décennies, mais Marshall’s est sa première acquisition personnelle en tant que président de sa société, Reverety Financial Group.

Avec le recul, il dit que sa fascination pour les affaires est venue tôt. Il a grandi dans une famille monoparentale, qu’il décrit comme « au mieux de la classe moyenne ».

«Nous n’avions pas beaucoup d’argent, mais j’ai toujours été intéressé par la façon de gagner de l’argent. Il y avait d’autres enfants qui avaient des trucs sympas, et ça m’a rendu curieux. Ce n’était pas [even] pour acheter une belle voiture, ou quelque chose comme ça », dit-il : c’était la curiosité plus qu’autre chose.

Il a commencé à travailler dès qu’il le pouvait, livrant des journaux et des dépliants. Il a obtenu un diplôme en commerce à l’Université de Calgary et a commencé à travailler en économie et en finance, consultant dans l’industrie de l’énergie. Il a travaillé dans une banque d’investissement, effectuant des recherches et rédigeant des rapports d’achat, de vente et de détention pour des entreprises.

Il s’est installé pendant une décennie à la société d’énergie et de pipelines Enbridge, entreprenant l’examen des investissements, y compris l’achat et la vente d’actifs et de sociétés. Il a tout examiné, des investissements potentiels d’un million de dollars dans les start-ups technologiques à la construction d’un nouveau pipeline d’un milliard de dollars.

« J’aime la variété dans ce que je fais, et la diversité des projets était fascinante », dit-il. « La chose intéressante à propos de faire de bons investissements, c’est que vous devez penser différemment de tout le monde, et vous devez avoir raison. Vous devez connaître la valeur de l’entreprise et vous devez connaître le prix de l’entreprise.

Puis la maladie a forcé un changement de vie.

En 2016, Glenn a quitté sa carrière pour s’occuper de sa femme, Jacqueline, dont la santé déclinait depuis environ une décennie. On lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau et à ce moment-là, elle avait subi quatre opérations cérébrales.

« J’étais à la maison pendant les deux dernières années de sa vie », dit-il. «Je suis vraiment content de ne pas travailler, j’ai donc eu le temps d’être avec elle. Et après cela, j’ai mis environ six mois à comprendre ce que j’allais faire de ma vie. Et j’ai regardé beaucoup de Netflix. J’ai lu quelque part que perdre un conjoint tôt est l’une des choses les plus stressantes qui puissent arriver à quelqu’un.

Après la mort de sa femme, Glenn a fait quelques pas pour revenir dans le secteur pétrolier et gazier, mais l’industrie s’était affaiblie.

«Je n’ai pas vraiment eu beaucoup de succès en revenant dans l’une des entreprises, même si j’ai essayé. En fin de compte, je pense que mon cœur était ailleurs », dit-il.

En 2020, Glenn a lancé Reverety Financial Group, une société de coaching financier et d’investissement. Il a cherché des entreprises qu’il pourrait gérer avec un bailleur de fonds privé, mais rien ne s’est solidifié.

« J’ai commencé à penser à ce que je pourrais acheter moi-même », dit-il, et il a commencé à regarder les petites entreprises, y compris les opérations dans lesquelles il n’avait pas beaucoup d’expertise, comme le travail du béton.

« Si vous avez une très petite entreprise, beaucoup dépend du propriétaire quant à la façon dont vous faites les choses correctement. Si je possédais une entreprise comme celle-là sans comprendre le béton, cela ne fonctionnerait pas très bien », dit-il.

Il s’est finalement intéressé à une entreprise de fabrication de meubles à Calgary. Glenn avait mis en scène des maisons lors de transactions immobilières et pouvait voir une proposition de valeur claire. Mais cet accord a échoué.

Cependant, au cours de l’été, il visitait Kelowna et un caprice s’est transformé en quelque chose de plus.

« Par curiosité, j’ai tapé sur Google : ‘Entreprises à vendre à Kelowna’. Effectivement, Marshall était à vendre », dit-il.

« C’était la bonne taille. Il avait une bonne réputation au sein de la communauté. Cela correspondait à ce que j’essayais de faire. C’était à Kelowna, qui est une caractéristique de vente, et j’étais enthousiasmé par cette perspective », dit-il. « L’entreprise avait de bons os. »

Il a conclu l’affaire en mai 2022.

Un an plus tard, Glenn est satisfait de sa décision et ravi de son personnel chez Marshall.

« Les gens ici essaient vraiment d’aider les clients à vivre une expérience formidable », dit-il. « J’ai été béni. L’équipe est géniale. »

Glenn s’est également remarié l’année dernière. Il a fait des allers-retours entre l’Okanagan et sa maison à Calgary, où vivent sa femme Julia et ses deux fils, âgés de 15 et 12 ans.

Il travaille à la croissance de l’entreprise et envisage une expansion.

Bien que la vente de meubles soit la partie de l’entreprise que vous devez bien gérer, dit Glenn, il y a beaucoup plus que cela.

« Nous ne vendons pas seulement de beaux meubles. Nous essayons de soutenir les organismes de bienfaisance locaux, comme Mamas for Mamas et Kelowna Women’s Shelter », dit-il, ajoutant qu’il aimerait s’impliquer davantage dans la communauté.

Glenn prédit que Kelowna connaîtra une croissance importante au cours de la prochaine décennie, ce qui est une bonne chose pour un magasin de meubles.

« Revenez dans 10 ans et ce sera très différent », dit-il.

Cependant, ajoute-t-il, il est également important pour la communauté d’avoir des logements abordables, en particulier pour les jeunes.

« Nous avons besoin de jeunes pour une communauté dynamique. S’ils partent en raison du coût de la vie, ce n’est pas une bonne chose pour la communauté. C’est l’un des risques à l’avenir dans ce qui est vraiment un endroit agréable à vivre », dit-il.

« Depuis le décès de ma première femme, je me suis posé la question : ‘Qu’est-ce que je fais ici ?’ En plus d’acheter l’entreprise, ai-je un grand objectif pour un rôle particulier ? Je n’ai toujours pas atterri là-dessus. Mais je suis heureux là où nous en sommes, en faisant ce que nous faisons en ce moment.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

