Veux être au top?

Pendant 24 saisons consécutives (désolé, cycles), des centaines de milliers de recrues de piste l’ont fait. Les natifs aux longues jambes de Joliet, Illinois et Grand Forks, Dakota du Nord se sont rendus au Le prochain top model américain apprenez à apprendre l’art du smize et le butin et, surtout, comment construire une carrière dans la mode à la hôte Tyra Banks, qui a largement dominé le domaine à partir de 1996 (l’année de sa Sports illustrés Numéro de maillot de bain).

Oui, en tant que directeur créatif de longue date Jay Manuel a récemment souligné que certaines des critiques et des défis sont certainement décourageants maintenant – et étaient tout aussi discutables au début des années 2000. (Blackface dans n’importe quelle itération n’est tout simplement pas correct, un sentiment avec lequel Banks est sans aucun doute d’accord, avoir tweeté, « Avec le recul, c’étaient des choix vraiment décalés. »)

Mais lorsque la série de téléréalité a été créée il y a 17 ans et demi, d’abord sur l’UPN maintenant disparu, puis sur The CW et, plus récemment, sur VH1, elle a dominé, à un moment donné, attirant plus de six millions de téléspectateurs désireux de regarder wannabe couvrir les filles sangloter à travers leur coupe de lutin « Ty-over » et tenter de clouer la publicité parfaite pour LashBlast Mascara.